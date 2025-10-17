GENERANDO AUDIO...

Pensión Mujeres Bienestar. Fotos: Getty Images/Cuartoscuro

El programa Mujeres Bienestar continúa avanzando en todo el país con la entrega de tarjetas a nuevas beneficiarias. Sin embargo, miles de personas aún esperan la próxima convocatoria para poder registrarse y obtener el apoyo de 3 mil pesos bimestrales que brinda el Gobierno de México. Te explicamos cómo prepararte y qué documentos necesitarás para el registro 2025.

¿Cuándo será el próximo registro de la Pensión Mujeres Bienestar 2025?

De acuerdo con la Secretaría del Bienestar, encabezada por Ariadna Montiel Reyes, la próxima etapa de inscripciones al programa podría realizarse durante octubre de 2025, tal como se había adelantado a inicios del año.

Sin embargo, aún no hay confirmación oficial de nuevas fechas, ya que actualmente se desarrolla la entrega de tarjetas del Bienestar para las personas que se incorporaron en agosto pasado.

Por ello, se recomienda a las interesadas estar pendientes de los anuncios oficiales de la Secretaría del Bienestar en medios y redes verificadas antes de acudir a los módulos.

Requisitos para asegurar los pagos de 3 mil pesos de la Pensión Mujeres Bienestar

Mientras se confirman las fechas exactas, las mujeres que busquen asegurar su inscripción y cobrar la pensión de 3 mil pesos bimestrales deben contar con la siguiente documentación:

Tener entre 60 y 64 años de edad al momento del registro.

al momento del registro. Identificación oficial vigente en original y copia (credencial para votar, pasaporte, cartilla, cédula profesional, credencial del Inapam o carta de identidad).

en original y copia (credencial para votar, pasaporte, cartilla, cédula profesional, credencial del o carta de identidad). Clave Única de Registro de Población (CURP) con impresión reciente.

con impresión reciente. Acta de nacimiento legible en original y copia.

legible en original y copia. Comprobante de domicilio no mayor a seis meses (agua, luz, gas, teléfono o predial).

no mayor a seis meses (agua, luz, gas, teléfono o predial). Teléfono de contacto (celular y de casa).

(celular y de casa). Acudir al Módulo de Bienestar más cercano en las fechas que anuncie la Secretaría.

más cercano en las fechas que anuncie la Secretaría. Llenar el Formato Único de Bienestar (FUB) y conservar el talón morado, documento con el cual se entrega la Tarjeta del Bienestar.

Con esta tarjeta se realiza el depósito directo del apoyo económico, sin intermediarios.

Recomendaciones para el registro