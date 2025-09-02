GENERANDO AUDIO...

Pensión Bienestar de septiembre 2025. Foto: Getty images

El pago de la Pensión Bienestar correspondiente al bimestre septiembre-octubre de 2025 comenzó a dispersarse. Durante la semana del 1 al 5 de septiembre, los depósitos se realizarán de acuerdo con la letra inicial del primer apellido de cada beneficiario.

De acuerdo con el calendario oficial, el orden es el siguiente:

A: lunes 1 de septiembre

B: martes 2 de septiembre

C: miércoles 3 y jueves 4 de septiembre

D, E, F: viernes 5 de septiembre

Una vez realizado el depósito, las personas adultas mayores podrán disponer de los recursos en su tarjeta del Banco del Bienestar.

Monto de la Pensión Bienestar

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores tiene un monto de 6 mil 200 pesos. Este apoyo se entrega de manera bimestral.

Además, en septiembre también se entregarán otros apoyos económicos del Bienestar:

Personas con Discapacidad: 3 mil 200 pesos

3 mil 200 pesos Mujeres Bienestar: 3 mil pesos

3 mil pesos Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras: 1 mil 650 pesos

Aviso para nuevos beneficiarios

Las personas que se registraron en agosto a la Pensión de Adultos Mayores o al programa Mujeres Bienestar aún no recibirán depósito en septiembre, debido a que su tarjeta del Banco del Bienestar se encuentra en trámite.

Recuerda

La Secretaría del Bienestar informó que los programas son gratuitos y públicos. La dependencia subrayó que estos apoyos no deben usarse con fines políticos.

Para más información sobre la Pensión Bienestar y los demás programas, se puede consultar la página oficial: gob.mx/bienestar.

