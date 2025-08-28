Pensión Bienestar 2025: ¿cuándo cae el pago de septiembre para adultos mayores?

GENERANDO AUDIO...

Pensión Bienestar 2025: ¿cuál es la fecha de pago en septiembre? Foto: Cuartoscuro

La Pensión Bienestar 2025 se prepara para su quinto depósito del año, correspondiente al bimestre septiembre-octubre. Los adultos mayores inscritos en el padrón recibirán 6 mil 200 pesos mediante la Tarjeta del Bienestar, de acuerdo con la Secretaría de Bienestar.

Calendario de pago Pensión Bienestar septiembre 2025

La Secretaría de Bienestar aún no publica el calendario oficial con las fechas exactas de dispersión. Se prevé que el anuncio se haga oficial los primeros días de septiembre a través de canales oficiales y redes sociales.

Al igual que en bimestres anteriores, el depósito será escalonado y en orden alfabético, utilizando la primera letra del primer apellido del beneficiario. Este esquema se implementó para evitar concentraciones en sucursales del Banco del Bienestar.

Monto de la Pensión Bienestar 2025

El pago para este periodo mantiene el monto de 6 mil 200 pesos por persona. Dicho apoyo está dirigido a adultos mayores de 65 años o más registrados en el programa federal.

La dispersión de los recursos se hará únicamente mediante depósito electrónico en las cuentas del Banco del Bienestar, en el marco de la estrategia de bancarización de los programas sociales.

Organización del operativo de pago

El esquema de entrega asigna cada día hábil a una o varias letras del abecedario, lo que permite a los beneficiarios disponer de su pensión en distintas fechas. Esta medida facilita que los adultos mayores organicen el retiro de su dinero y reduce la necesidad de acudir en un mismo día a las sucursales bancarias.

La Secretaría de Bienestar ha reiterado que“los pagos se realizan únicamente a través de la Tarjeta del Bienestar, sin intermediarios y de manera directa a los beneficiarios”.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]