Pensión Bienestar de septiembre. Foto: Getty images

Aunque la Secretaría del Bienestar aún no publica el calendario oficial de pagos, de acuerdo con la forma en que ha operado en meses anteriores, el próximo depósito bimestral de la Pensión Bienestar 2025 se realizará a inicios de septiembre. Este apoyo, dirigido a adultos mayores de 65 años, se entrega de manera bimestral y en este ciclo corresponderá un pago de 6,200 pesos por beneficiario. Por ello, será importante estar atentos a la fecha que se asigne según la inicial del apellido.

Cuándo cae el próximo depósito de la Pensión Bienestar 2025

El último pago de la Pensión Bienestar se entregó en julio, correspondiente al bimestre anterior. El siguiente depósito se realizará en septiembre, será válido para el periodo septiembre-octubre y aplicará a los más de 12 millones de beneficiarios inscritos en el padrón nacional.

La Secretaría del Bienestar mantiene la dispersión de recursos con base en un calendario organizado por la inicial del primer apellido, con el fin de evitar aglomeraciones en bancos y garantizar que los pagos lleguen en tiempo y forma.

Cuánto pagan en la Pensión Bienestar 2025

El monto establecido para este año es de 6 mil pesos bimestrales, cifra que se deposita de manera directa a cada persona inscrita en el programa.

La Pensión Bienestar se implementó en 2019 como uno de los principales programas sociales del Gobierno de México. En sus primeros años tenía montos menores y cobertura limitada, pero se amplió gradualmente a todo el país y con incrementos en el apoyo.

Calendario de la Secretaría del Bienestar

El calendario oficial será confirmado por la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, en las próximas semanas. Éste no solo aplica a la pensión para adultos mayores, sino también a los otros programas que opera la dependencia, como los apoyos para personas con discapacidad y madres trabajadoras.

La dispersión de pagos seguirá siendo bimestral, tal como se estableció desde su inicio.

Más de 12 millones de beneficiarios

De acuerdo con datos oficiales, más de 12 millones de adultos mayores reciben actualmente la Pensión Bienestar, lo que la convierte en una de las políticas sociales prioritarias del Gobierno de México.

Este esquema busca garantizar un ingreso básico que contribuya a la seguridad social de las personas adultas mayores y reforzar su economía familiar.