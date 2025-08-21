GENERANDO AUDIO...

En lo que resta de 2025, las y los adultos mayores beneficiarios de la Pensión Bienestar recibirán todavía dos pagos bimestrales de 6 mil 200 pesos cada uno. El apoyo se entrega en septiembre y noviembre, lo que completa el calendario de seis depósitos programados para este año.

¿Cuánto otorga la Pensión Bienestar?

La Pensión Bienestar otorga un apoyo económico con el objetivo de garantizar un ingreso básico y respaldar la economía de los adultos mayores.

Los pagos se manejan de forma bimestral, es decir, cada dos meses los beneficiarios reciben un depósito de 6 mil 200 pesos mexicanos.

Calendario de pagos agosto 2025

El último pago correspondió al bimestre julio-agosto, por lo que el próximo depósito será efectuado en septiembre, válido para el periodo septiembre-octubre, y aplicará a los más de 12 millones de beneficiarios inscritos.

El registro de las personas se hace de acuerdo con el siguiente calendario, de acuerdo con la letra inicial del primer apellido:

Al año se depositan seis pagos, por lo que aún restan los siguientes:

Quinto depósito: septiembre-octubre 2025

septiembre-octubre 2025 Sexto y último depósito: noviembre 2025

Apellido Día Fecha de agosto A, B, C Lunes 18 y 25 D, E, F, G, H Martes 19 y 26 I, J, K, L, M Miércoles 20 y 27 N, Ñ, O, P, Q, R Jueves 21 y 28 S, T, U, V, W, X, Y, Z Viernes 22 y 29 Todas las letras Sábado 23 y 30

Pago de noviembre-diciembre: a partir del 1 de noviembre

Aunque aún no hay información de la Secretaría del Bienestar, se especula que es el primero de noviembre que se dará el apoyo para el bimestre de noviembre-diciembre.

Nuevo registro a la Pensión Bienestar

El pasado 18 de agosto se dio inicio al nuevo calendario de inscripciones para recibir este beneficio, al que pueden acceder todas las personas de 65 años o más.

El registro se lleva a cabo en los módulos de la Secretaría del Bienestar, siguiendo un orden alfabético por apellido paterno.

Documentos para inscribirse a la Pensión Bienestar

Para el trámite es necesario presentar original y copia de los siguientes documentos:

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cartilla, cédula profesional, credencial del INAPAM o cartilla de identidad).

CURP de reciente impresión (certificada por el Renapo).

Acta de nacimiento legible y actualizada.

Comprobante de domicilio no mayor a 6 meses (recibo de luz, agua, teléfono o predial).

Número telefónico de contacto (celular o fijo).

Cobertura nacional

El programa tiene alcance en todo el país y cada vez son más los afiliados que reciben esta ayuda para cubrir gastos básicos y mejorar su nivel de vida.