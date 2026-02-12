Oficial: 7 razones por las que te suspenden la Pensión Bienestar

GENERANDO AUDIO...

Las razones se publicaron en el Diario Oficial de la Federación. Foto: Cuartoscuro

Si bien la Pensión Bienestar es un derecho constitucional, existen siete razones oficiales por las que pueden suspenderte el pago de 3 mil 200 pesos mensuales, entregados en depósitos bimestrales de 6 mil 400. Errores en los datos, no recoger la tarjeta o no poder ser localizado son algunos de los motivos establecidos en las nuevas Reglas de Operación publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para la Pensión Bienestar y que estarán vigentes para 2026.

Si una persona adulta mayor acumula dos bimestres consecutivos con problemas, el programa puede detener el depósito hasta que se corrija la situación.

Las 7 razones oficiales por las que pueden suspenderte tu Pensión Bienestar

De acuerdo con el Diario Oficial de la Federación del 12 de febrero de 2026, éstas son las causas formales de suspensión del padrón de beneficiarios:

1. Errores en datos personales

Si tu nombre, CURP, fecha de nacimiento u otros datos están mal capturados y no los corriges durante dos bimestres, el pago puede suspenderse

2. Posible duplicidad en el padrón

Si el sistema detecta registros duplicados, el apoyo se bloquea hasta que aclares la información

3. Inconsistencia en el medio de pago

Si la persona derechohabiente presenta inconsistencias en el medio de pago y esta situación se mantiene durante dos bimestres seguidos, se aplicará la suspensión del apoyo, de acuerdo con las Reglas de Operación publicadas en el DOF

4. No poder ser localizado

Si el personal del programa no logra encontrarte en tu domicilio durante dos bimestres consecutivos, también se aplicará la suspensión

5. No recoger la tarjeta o no cobrar el apoyo

Si no acudes por la tarjeta o no retiras el dinero durante dos bimestres seguidos se considerará motivo de suspensión

6. Inconsistencias en tu información

Si presentas documentación incompleta, datos erróneos o registros desactualizados podrían bloquearte el pago

7. Incumplir las Reglas de Operación

No respetar los lineamientos oficiales del programa puede derivar en la suspensión temporal del apoyo

¿Qué pasa cuando suspenden la Pensión Bienestar?

Cuando se aplica la suspensión:

No se emite el pago del bimestre correspondiente

El beneficiario queda registrado con estatus de suspensión y causa específica

La persona puede acudir a los módulos de Bienestar para conocer el motivo y corregirlo

La Secretaría del Bienestar garantiza el derecho de audiencia, por lo que si eres de las personas adultas mayores que están en esta situación, puedes aclararla y solicitar la reactivación del apoyo.

¿Cuánto paga la Pensión Bienestar en 2026?

Según el DOF:

3 mil 200 pesos mensuales , entregados bimestralmente (6 mil 400 pesos)

, entregados Pago de marcha: 3 mil 200 pesos por única ocasión al auxiliar del beneficiario fallecido

Este monto se mantendrá durante todo 2026 y se actualizará a partir de 2027, conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación.

