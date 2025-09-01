Pensión Bienestar: calendario de pagos por apellido en septiembre 2025

GENERANDO AUDIO...

La Secretaría de Bienestar del Gobierno de México dio a conocer el calendario de pago correspondiente al bimestre septiembre-octubre 2025 para los programas de Pensión para Adultos Mayores, Pensión para Mujeres Bienestar, Pensión para Personas con Discapacidad y el Programa Madres Trabajadoras.

El depósito de los recursos se realizará de acuerdo con la letra inicial del primer apellido del beneficiario, siguiendo el siguiente calendario en septiembre:

A: lunes 1

lunes 1 B: martes 2

martes 2 C: miércoles 3 y jueves 4

miércoles 3 y jueves 4 D, E, F: viernes 5

viernes 5 G: lunes 8 y martes 9

lunes 8 y martes 9 H, I, J, K: miércoles 10

miércoles 10 L: jueves 11

jueves 11 M: viernes 12 y lunes 15

viernes 12 y lunes 15 N, Ñ, O: miércoles 17

miércoles 17 P, Q: jueves 18

jueves 18 R: viernes 19 y lunes 22

viernes 19 y lunes 22 S: martes 23

martes 23 T, U, V: miércoles 24

miércoles 24 W, X, Y, Z: jueves 25

Las autoridades recuerdan que a partir del día del depósito, los beneficiarios podrán disponer de sus recursos.

Para más información, los beneficiarios pueden consultar la página oficial: gob.mx/bienestar

