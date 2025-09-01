Pensión Bienestar: calendario de pagos por apellido en septiembre 2025

| 10:38 | Dulce Juárez | Uno TV
Consulta el calendario de pagos de la pensión del IMSS e ISSSTE en abril de 2025. Los jubilados recibirán sus depósitos en sus cuentas.
Foto: Getty Images

La Secretaría de Bienestar del Gobierno de México dio a conocer el calendario de pago correspondiente al bimestre septiembre-octubre 2025 para los programas de Pensión para Adultos Mayores, Pensión para Mujeres Bienestar, Pensión para Personas con Discapacidad y el Programa Madres Trabajadoras.

El depósito de los recursos se realizará de acuerdo con la letra inicial del primer apellido del beneficiario, siguiendo el siguiente calendario en septiembre:

  • A: lunes 1
  • B: martes 2
  • C: miércoles 3 y jueves 4
  • D, E, F: viernes 5
  • G: lunes 8 y martes 9
  • H, I, J, K: miércoles 10
  • L: jueves 11
  • M: viernes 12 y lunes 15
  • N, Ñ, O: miércoles 17
  • P, Q: jueves 18
  • R: viernes 19 y lunes 22
  • S: martes 23
  • T, U, V: miércoles 24
  • W, X, Y, Z: jueves 25

Las autoridades recuerdan que a partir del día del depósito, los beneficiarios podrán disponer de sus recursos.

Para más información, los beneficiarios pueden consultar la página oficial: gob.mx/bienestar

