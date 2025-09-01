Pensión Bienestar: calendario de pagos por apellido en septiembre 2025
La Secretaría de Bienestar del Gobierno de México dio a conocer el calendario de pago correspondiente al bimestre septiembre-octubre 2025 para los programas de Pensión para Adultos Mayores, Pensión para Mujeres Bienestar, Pensión para Personas con Discapacidad y el Programa Madres Trabajadoras.
El depósito de los recursos se realizará de acuerdo con la letra inicial del primer apellido del beneficiario, siguiendo el siguiente calendario en septiembre:
- A: lunes 1
- B: martes 2
- C: miércoles 3 y jueves 4
- D, E, F: viernes 5
- G: lunes 8 y martes 9
- H, I, J, K: miércoles 10
- L: jueves 11
- M: viernes 12 y lunes 15
- N, Ñ, O: miércoles 17
- P, Q: jueves 18
- R: viernes 19 y lunes 22
- S: martes 23
- T, U, V: miércoles 24
- W, X, Y, Z: jueves 25
Las autoridades recuerdan que a partir del día del depósito, los beneficiarios podrán disponer de sus recursos.
Para más información, los beneficiarios pueden consultar la página oficial: gob.mx/bienestar