Pagos Bienestar septiembre 2025: cuánto y cuándo recibirás tu apoyo

Pensión Bienestar se paga bimestralmente
Pensión Bienestar para adultos mayores. Foto: Cuartoscuro

Si eres beneficiario de algún programa de la Secretaría del Bienestar, ya hay fecha para recibir tu dinero de septiembre. Los pagos se harán entre el 1 y el 25 de septiembre de 2025, de acuerdo con la letra inicial de tu primer apellido.

¿Cómo se harán los pagos?

El depósito se realizará directamente en la Tarjeta del Bienestar.
El calendario está organizado por letras:

  • El 1 de septiembre reciben los que tienen apellido con la letra A.
  • El 25 de septiembre terminan los que tienen apellidos con W, X, Y o Z.

Calendario de pagos

LetraFecha
ALunes 1
BMartes 2
CMiércoles 3 y jueves 4
D, E, FViernes 5
GLunes 8 y martes 9
H, I, J, KMiércoles 10
LJueves 11
MViernes 12 y lunes 15
N, Ñ, OMiércoles 17
P, QJueves 18
RViernes 19 y lunes 22
SMartes 23
T, U, VMiércoles 24
W, X, Y, ZJueves 25

¿Cuánto recibirás?

Los apoyos económicos son diferentes según el programa:

  • Adultos Mayores: $6,200 pesos.
  • Personas con Discapacidad: $3,200 pesos.
  • Mujeres Bienestar: $3,000 pesos.
  • Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras: $1,650 pesos.

Aviso para nuevos beneficiarios

Las personas que se registraron en agosto a la Pensión de Adultos Mayores o al programa Mujeres Bienestar todavía no recibirán depósito en septiembre, ya que su tarjeta del Banco del Bienestar está en trámite.

Recuerda

La Secretaría del Bienestar aclaró que estos programas son gratuitos y públicos, y que no deben usarse con fines políticos.
Si quieres más información, visita la página oficial: gob.mx/bienestar

