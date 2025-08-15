GENERANDO AUDIO...

Pensión del Bienestar. Foto: Cuartoscuro.

La Pensión Bienestar para Adultos Mayores realizará su próximo depósito de $6,200 pesos en septiembre de 2025. Este programa social apoya de manera bimestral a más de 12 millones de personas mayores de 65 años en todo México.

Fecha tentativa de pago en septiembre 2025

Aunque las autoridades aún no confirman el calendario oficial, con base en pagos anteriores se prevé que el depósito comience el lunes 1 de septiembre de 2025. El pago se entrega directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar.

Es importante estar pendiente de los avisos oficiales que se publiquen en Facebook, X (antes Twitter) y WhatsApp de la Secretaría de Bienestar, ya que la fecha podría modificarse.

Quiénes recibirán primero el pago de septiembre

De acuerdo con los calendarios de depósitos de meses anteriores, los primeros en recibir el apoyo serían los beneficiarios cuyo primer apellido comience con las letras A, B, C, D y E. El resto de las letras se irá programando de manera escalonada hasta cubrir todos los pagos del mes.

Requisitos para recibir la Pensión Bienestar

Para acceder a este apoyo, las personas deben cumplir con los siguientes requisitos:

Tener 65 años o más .

. Ser mexicano o mexicana por nacimiento o naturalización con domicilio en el país.

Presentar acta de nacimiento, identificación oficial vigente, CURP, comprobante de domicilio y el Formato Único de Bienestar.

¿Habrá registro próximamente?

Actualmente, no hay convocatoria abierta para nuevos registros. La última inscripción fue en junio de 2025 y las autoridades han indicado que el proceso se realiza cada dos meses, por lo que podría abrirse nuevamente en las próximas semanas.