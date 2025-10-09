GENERANDO AUDIO...

Octubre podría abrir registro para la Pensión del Bienestar 60-64 años. Cuartoscuro

La Secretaría de Bienestar informó que el próximo registro de la Pensión Bienestar para adultos mayores y mujeres de 60 a 64 años podría realizarse en octubre de 2025, aunque el inicio del proceso aún no ha sido confirmado oficialmente.

Actualmente, el programa se encuentra en fase de entrega de tarjetas del Banco del Bienestar a quienes se inscribieron en agosto, por lo que el siguiente periodo de incorporación dependerá del avance en esta etapa.

Fechas tentativas del registro de la Pensión Bienestar 2025

De acuerdo con la titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, los meses de registro para nuevos beneficiarios incluyen octubre de 2025. Sin embargo, hasta ahora no se ha anunciado una convocatoria oficial para ese mes.

El último informe público indica que del 7 de octubre al 7 de noviembre de 2025, las mujeres de 60 a 64 años que se registraron en agosto recibirán su Tarjeta del Bienestar. El aviso sobre la entrega se realizará mediante mensaje SMS con el día, hora y lugar de recolección.

“Con ello se cumple la promesa hecha a las mujeres”, publicó la funcionaria en sus redes sociales.

Cómo será el registro de la Pensión Bienestar en octubre 2025

Según lo ocurrido el periodo anterior, el proceso de inscripción a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y a la Pensión Mujeres Bienestar se realiza en módulos del Bienestar conforme a la letra inicial del primer apellido.

En convocatorias anteriores, la organización fue la siguiente:

Letras A, B, C: Lunes

Lunes Letras D, E, F, G, H: Martes

Martes Letras I, J, K, L, M: Miércoles

Miércoles Letras N, Ñ, O, P, Q, R: Jueves

Jueves Letras S, T, U, V, W, X, Y, Z: Viernes

Viernes Todas las letras: Sábado

Documentos requeridos para registrarse en el Bienestar

Para realizar el trámite de incorporación, las personas interesadas deberán acudir al módulo del Bienestar más cercano con los siguientes documentos en original:

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cartilla, cédula profesional, credencial del Inapam o carta de identidad).

(INE, pasaporte, cartilla, cédula profesional, credencial del Inapam o carta de identidad). CURP en impresión reciente.

en impresión reciente. Acta de nacimiento legible.

legible. Comprobante de domicilio no mayor a seis meses (recibo de luz, agua, gas, teléfono o predial).

no mayor a seis meses (recibo de luz, agua, gas, teléfono o predial). Teléfono de contacto, celular y de casa.

En caso de acudir con una persona auxiliar, deberá presentar también la documentación anterior y un documento que acredite el parentesco con la persona adulta mayor.

Aviso sobre próximas convocatorias

La Secretaría de Bienestar señaló que el anuncio oficial con las fechas exactas de registro podría difundirse en las últimas semanas de octubre de 2025. Por ahora, pidió a la población mantenerse atenta a los canales oficiales para evitar confusiones o desinformación.