GENERANDO AUDIO...

Apoyo de 3 mil pesos bimestrales para hombres en CDMX. Foto: Cuartoscuro

La Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México lanzó un aviso dirigido a los hombres residentes de la capital que deseen registrarse a la Pensión Hombres Bienestar, un apoyo económico de 3 mil pesos bimestrales.

Requisitos para registrarse

El programa está dirigido exclusivamente a hombres que tengan 63 años cumplidos y no más de 64 años y 10 meses al momento de la inscripción, y que sean residentes de la Ciudad de México.

Para el prerregistro, los interesados deben ingresar a la plataforma Llave CDMX a través del sitio bienestarhombre.cdmx.gob.mx

Los documentos necesarios son:

Identificación oficial vigente con fotografía

Acta de nacimiento (si la fecha no aparece en la identificación)

CURP

Comprobante de domicilio

Además, los solicitantes deberán llenar la solicitud de ingreso al programa, proporcionada por las áreas operativas de la SEBIEN.

Cómo funciona el registro

El trámite inicia con el prerregistro en línea y posteriormente los servidores públicos visitarán los domicilios de los solicitantes para completar la inscripción. Una vez validada la información, se notificará a los beneficiarios sobre la entrega del apoyo económico.

De acuerdo con el Gobierno capitalino, la Pensión Hombres Bienestar es el primer programa estatal que ofrece este respaldo económico específico para hombres en ese rango de edad, complementando la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores del Gobierno federal.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Otros beneficios de la Pensión Hombres Bienestar

Además de los 3 mil pesos bimestrales, los beneficiarios reciben:

Atención médica gratuita

Actividades deportivas y culturales

Asesoría legal para tramitar testamentos sin costo

Acceso a empleos para adultos mayores

Préstamos para negocios a través del FONDESO

El objetivo del programa es brindar no sólo apoyo económico, sino también herramientas de bienestar integral a los hombres adultos mayores de la capital.

Qué deben hacer los interesados

Las autoridades recomiendan estar atentos a las visitas de los servidores públicos y revisar periódicamente el portal de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la CDMX para conocer las fechas y procesos actualizados.

Con esta iniciativa, la CDMX se convierte en pionera a nivel nacional en ofrecer apoyos específicos para hombres adultos mayores, fortaleciendo la red de programas sociales disponibles en la capital.