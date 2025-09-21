GENERANDO AUDIO...

IMSS confirmó fecha de pago de pensión en septiembre 2025.

La Secretaría de Bienestar continúa esta última semana con la dispersión de recursos correspondiente al bimestre septiembre-octubre 2025, para los beneficiarios de la Pensión Bienestar. El pago se realiza de acuerdo con la letra inicial del primer apellido.

Calendario de pagos del 22 al 25 de septiembre

De acuerdo con el Banco del Bienestar, las personas inscritas en los distintos programas recibirán su apoyo en las siguientes fechas:

Viernes 19 y lunes 22 de septiembre : letra R

: letra Martes 23 de septiembre : letras S

: letras Miércoles 24 de septiembre : letras T,U,V

: letras Jueves 25 de septiembre: letras W,X,Y,Z

Los depósitos se realizan de manera directa a la Tarjeta del Bienestar, por lo que los beneficiarios pueden disponer de su dinero en cajeros automáticos y sucursales bancarias en cuanto se refleja el abono.

¿De cuánto es el pago de la pensión en el mes de septiembre?

El monto depende del programa al que se pertenezca:

Adultos Mayores : 6 mil 200 pesos

: 6 mil 200 pesos Personas con Discapacidad : 3 mil 200 pesos

: 3 mil 200 pesos Mujeres Bienestar : 3 mil 000 pesos

: 3 mil 000 pesos Hijos de Madres Trabajadoras: mil 650 pesos

La Secretaría de Bienestar recomienda a los adultos mayores y personas con discapacidad acudir acompañados si retiran en ventanilla, además de utilizar cajeros automáticos en horarios de menor afluencia.

Por otra parte, la dependencia federal precisó que las personas que se registraron en agosto de 2025 en los programas de Adultos Mayores y Mujeres Bienestar no recibirán este pago, ya que la entrega de sus tarjetas bancarias continúa en proceso.

El Gobierno de México reiteró que estos programas son de carácter público y no pueden ser utilizados con fines políticos o electorales, ya que están destinados exclusivamente a garantizar el derecho al bienestar de los sectores prioritarios de la población.

