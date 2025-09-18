Pensión del Bienestar: ¿Cómo activar la tarjeta si la acabas de recibir?

GENERANDO AUDIO...

Pnesión Bienestar. Foto: Cuartoscuro/Archivo

A los nuevos beneficiarios que acaban de recibir su tarjeta para cobrar su Pensión del Bienestar se les recuerda que el plástico ya viene activo y listo para utilizarse, por lo que no es necesario realizar ningún trámite para activar la tarjeta del Banco del Bienestar.

¿Cómo activar la tarjeta de la Pensión del Bienestar?

En la sección de preguntas frecuentes del Banco del Bienestar, se especifica que los nuevos beneficiarios no deben hacer ningún trámite adicional para activar su tarjeta, por lo que la pueden utilizar de inmediato.

Si olvidaste tu NIP, puedes acudir a cualquiera de las sucursales del Banco del Bienestar para recuperarlo. Lo único que necesitas es una identificación oficial y la copia del contrato, para comprobar que se es cliente del banco.

El horario de servicio al cliente en las sucursales bancarias es de lunes a viernes, de 9:00 a 16:30 horas. Para cualquier duda te puedes poner en contacto con el Centro de Atención Telefónica, marcando al número 800 900 2000.

[TE PUEDE INTERESAR: IMSS confirma depósito de pensión en octubre 2025; aplica a Ley 73 y 97]

¿Cuándo es el depósito de la Pensión del Bienestar durante septiembre?

Durante este mes de septiembre se realiza el pago de 6 mil 200 pesos, correspondiente al bimestre septiembre-octubre, a los beneficiarios de las Pensiones por el Bienestar de Adultos Mayores.

Este es el calendario de pagos durante el resto del mes de septiembre. Recuerda que la fecha que te corresponde depende de la inicial de tu primer apellido.

Jueves 18: P, Q

P, Q Viernes 19 y lunes 22: R

R Martes 23: S

S Miércoles 24: T, U, V

T, U, V Jueves 25: W, X, Y, Z

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]