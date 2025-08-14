GENERANDO AUDIO...

FOTO: Cuartoscuro

La Pensión del Bienestar para adultos mayores retomará sus depósitos en septiembre, del bimestre septiembre-octubre de 2025. El apoyo económico, que actualmente es de 6 mil 200 pesos bimestrales, será entregado a través de la Tarjeta del Bienestar.

¿Cuándo depositarán la Pensión del Bienestar?

Aunque la Secretaría del Bienestar no ha publicado el calendario oficial de pagos, en anteriores bimestres los depósitos han comenzado durante los primeros días del mes. Por ello, se estima que el pago de septiembre se realizará en las primeras semanas.

Las autoridades exhortan a los beneficiarios a mantenerse atentos a los canales oficiales para confirmar la fecha exacta, así como para conocer si se presenta algún cambio o ajuste en el calendario.

Monto del próximo pago

De acuerdo con la Secretaría del Bienestar, no se han anunciado modificaciones en el monto de la pensión, por lo que en septiembre 2025 se espera que los beneficiarios reciban 6 mil 200 pesos. El pago se realiza de manera directa, sin intermediarios, y puede utilizarse para compras, retiros o transferencias, como cualquier otra tarjeta bancaria.

En caso de no retirar el dinero de inmediato, este permanecerá disponible en la cuenta, ya que el saldo es acumulable y no genera cargos.

Requisitos para recibir la Pensión del Bienestar

En 2025, para acceder a la Pensión del Bienestar para adultos mayores es necesario cumplir con los siguientes requisitos:

Tener 65 años o más cumplidos dentro del bimestre de incorporación.

Ser mexicano por nacimiento o naturalización con domicilio en la República Mexicana.

Presentar acta de nacimiento.

Documento de identificación vigente (INE, pasaporte o credencial del Inapam).

CURP.

Comprobante de domicilio reciente o constancia de residencia.

Formato Único de Bienestar debidamente llenado.

Cómo registrarse

El registro a la Pensión del Bienestar se realiza en los módulos habilitados por la Secretaría del Bienestar. Las fechas de inscripción se dan a conocer en los canales oficiales.

Si el beneficiario no puede acudir personalmente, puede nombrar a un auxiliar que presente identificación oficial vigente, CURP, comprobante de domicilio y documento que acredite el parentesco.