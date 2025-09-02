GENERANDO AUDIO...

La Secretaría del Bienestar confirmó que los pagos de la Pensión del Bienestar para adultos mayores correspondientes al bimestre septiembre-octubre 2025 comenzaron el pasado lunes 1 de septiembre. El depósito de 6 mil 200 pesos bimestrales se realizará de manera escalonada, según la letra inicial del primer apellido de cada beneficiario.

Calendario de pagos por apellido en septiembre 2025

El pago se distribuye para evitar saturación en sucursales y cajeros del Banco del Bienestar. Cada beneficiario debe acudir en la fecha asignada según su apellido, conforme al calendario oficial de la Secretaría del Bienestar.

Monto de la pensión en 2025

El apoyo económico establecido para el programa Pensión del Bienestar para adultos mayores es de: 6 mil 200 pesos bimestrales.

Requisitos para registrarse

Las personas adultas mayores que aún no reciben el apoyo pueden inscribirse presentando:

Identificación oficial vigente

Acta de nacimiento

CURP de reciente impresión

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses

Teléfonos de contacto

En caso necesario, se permite designar a una persona auxiliar para representar al beneficiario en los trámites

Beneficios adicionales

Además del pago económico, los beneficiarios pueden recibir:

Orientación médica

Asesoría jurídica

Atención en módulos y Centros Integradores del Bienestar

Cómo retirar efectivo en el Banco del Bienestar

El retiro de los 6 mil 200 pesos puede hacerse en cajeros o ventanilla:

Insertar tarjeta y teclear el NIP Seleccionar “Retiro de efectivo” Definir el monto Indicar si se desea comprobante Retirar efectivo, recibo y tarjeta

Derecho constitucional

La Pensión del Bienestar es un programa establecido en el artículo 4° de la Constitución, con el objetivo de garantizar el derecho al bienestar de las personas adultas mayores en México.