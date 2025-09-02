Pensión del Bienestar septiembre 2025: fechas y apellidos que cobran 6 mil 200 pesos
La Secretaría del Bienestar confirmó que los pagos de la Pensión del Bienestar para adultos mayores correspondientes al bimestre septiembre-octubre 2025 comenzaron el pasado lunes 1 de septiembre. El depósito de 6 mil 200 pesos bimestrales se realizará de manera escalonada, según la letra inicial del primer apellido de cada beneficiario.
Calendario de pagos por apellido en septiembre 2025
El pago se distribuye para evitar saturación en sucursales y cajeros del Banco del Bienestar. Cada beneficiario debe acudir en la fecha asignada según su apellido, conforme al calendario oficial de la Secretaría del Bienestar.
Monto de la pensión en 2025
El apoyo económico establecido para el programa Pensión del Bienestar para adultos mayores es de: 6 mil 200 pesos bimestrales.
Requisitos para registrarse
Las personas adultas mayores que aún no reciben el apoyo pueden inscribirse presentando:
- Identificación oficial vigente
- Acta de nacimiento
- CURP de reciente impresión
- Comprobante de domicilio no mayor a seis meses
- Teléfonos de contacto
En caso necesario, se permite designar a una persona auxiliar para representar al beneficiario en los trámites
Beneficios adicionales
Además del pago económico, los beneficiarios pueden recibir:
- Orientación médica
- Asesoría jurídica
- Atención en módulos y Centros Integradores del Bienestar
Cómo retirar efectivo en el Banco del Bienestar
El retiro de los 6 mil 200 pesos puede hacerse en cajeros o ventanilla:
- Insertar tarjeta y teclear el NIP
- Seleccionar “Retiro de efectivo”
- Definir el monto
- Indicar si se desea comprobante
- Retirar efectivo, recibo y tarjeta
Derecho constitucional
La Pensión del Bienestar es un programa establecido en el artículo 4° de la Constitución, con el objetivo de garantizar el derecho al bienestar de las personas adultas mayores en México.