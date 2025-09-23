¿Eres hombre y vives en CDMX? Checa cómo recibir $3,000 cada dos meses
La Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la CDMX publicó un aviso dirigido a los hombres residentes de la capital que deseen registrarse a la Pensión Hombres Bienestar, un apoyo económico de 3 mil pesos bimestrales.
Pensión Hombres CDMX: requisitos para registrarse
El programa está dirigido exclusivamente a quienes tengan 63 años cumplidos y no más de 64 años y 10 meses al momento de la inscripción. Además, es obligatorio ser residente de la Ciudad de México.
El prerregistro se realiza en línea a través de la plataforma Llave CDMX, en el sitio bienestarhombre.cdmx.gob.mx.
Los documentos necesarios son:
- Identificación oficial vigente (con fotografía)
- Acta de nacimiento (sólo en caso de que la fecha de nacimiento no sea visible en la identificación)
- CURP
- Comprobante de domicilio
Además de llenar la solicitud de ingreso al programa, que será proporcionada por las áreas operativas de la SEBIEN.
¿Cómo funciona el registro a la pensión?
El trámite inicia con el prerregistro en línea y posteriormente los servidores públicos visitarán los domicilios de los solicitantes para completar la inscripción. Una vez validada la información, se notificará a los beneficiarios sobre la entrega del apoyo económico.
De acuerdo con el Gobierno capitalino, la Pensión Hombres Bienestar es el primer programa estatal que ofrece este respaldo económico a hombres en ese rango de edad, complementando la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores del Gobierno federal.
Otros beneficios de la Pensión Hombres Bienestar
Además de los 3 mil pesos mensuales, los beneficiarios reciben:
- Atención médica gratuita
- Actividades deportivas y culturales
- Asesoría legal para tramitar testamentos sin costo
- Acceso a empleos para adultos mayores
- Préstamos para negocios a través del FONDESO
El objetivo es brindar no sólo apoyo económico, sino también herramientas de bienestar integral a los hombres mayores de la capital.
¿Qué sigue para los interesados?
Las autoridades recomiendan estar atentos a las visitas de los servidores públicos y revisar de manera periódica el portal de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la CDMX para conocer las fechas y procesos actualizados.
Con esta iniciativa, la CDMX se convierte en pionera a nivel nacional en dar apoyos específicos para hombres adultos mayores, fortaleciendo así la red de programas sociales disponibles en la capital.