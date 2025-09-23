GENERANDO AUDIO...

Apoyo de 3 mil pesos bimestrales para hombres en CDMX. Foto: Cuartoscuro

La Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la CDMX publicó un aviso dirigido a los hombres residentes de la capital que deseen registrarse a la Pensión Hombres Bienestar, un apoyo económico de 3 mil pesos bimestrales.

Pensión Hombres CDMX: requisitos para registrarse

El programa está dirigido exclusivamente a quienes tengan 63 años cumplidos y no más de 64 años y 10 meses al momento de la inscripción. Además, es obligatorio ser residente de la Ciudad de México.

El prerregistro se realiza en línea a través de la plataforma Llave CDMX, en el sitio bienestarhombre.cdmx.gob.mx.

Los documentos necesarios son:

Identificación oficial vigente (con fotografía)

(con fotografía) Acta de nacimiento (sólo en caso de que la fecha de nacimiento no sea visible en la identificación)

(sólo en caso de que la fecha de nacimiento no sea visible en la identificación) CURP

Comprobante de domicilio

Además de llenar la solicitud de ingreso al programa, que será proporcionada por las áreas operativas de la SEBIEN.

¿Cómo funciona el registro a la pensión?

El trámite inicia con el prerregistro en línea y posteriormente los servidores públicos visitarán los domicilios de los solicitantes para completar la inscripción. Una vez validada la información, se notificará a los beneficiarios sobre la entrega del apoyo económico.

De acuerdo con el Gobierno capitalino, la Pensión Hombres Bienestar es el primer programa estatal que ofrece este respaldo económico a hombres en ese rango de edad, complementando la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores del Gobierno federal.

Otros beneficios de la Pensión Hombres Bienestar

Además de los 3 mil pesos mensuales, los beneficiarios reciben:

Atención médica gratuita

Actividades deportivas y culturales

Asesoría legal para tramitar testamentos sin costo

para tramitar testamentos sin costo Acceso a empleos para adultos mayores

Préstamos para negocios a través del FONDESO

El objetivo es brindar no sólo apoyo económico, sino también herramientas de bienestar integral a los hombres mayores de la capital.

¿Qué sigue para los interesados?

Las autoridades recomiendan estar atentos a las visitas de los servidores públicos y revisar de manera periódica el portal de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la CDMX para conocer las fechas y procesos actualizados.

Con esta iniciativa, la CDMX se convierte en pionera a nivel nacional en dar apoyos específicos para hombres adultos mayores, fortaleciendo así la red de programas sociales disponibles en la capital.