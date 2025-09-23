¿Eres hombre y vives en CDMX? Checa cómo recibir $3,000 cada dos meses

La Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la CDMX publicó un aviso dirigido a los hombres residentes de la capital que deseen registrarse a la Pensión Hombres Bienestar, un apoyo económico de 3 mil pesos bimestrales.

Pensión Hombres CDMX: requisitos para registrarse

El programa está dirigido exclusivamente a quienes tengan 63 años cumplidos y no más de 64 años y 10 meses al momento de la inscripción. Además, es obligatorio ser residente de la Ciudad de México.

El prerregistro se realiza en línea a través de la plataforma Llave CDMX, en el sitio bienestarhombre.cdmx.gob.mx.

Los documentos necesarios son:

  • Identificación oficial vigente (con fotografía)
  • Acta de nacimiento (sólo en caso de que la fecha de nacimiento no sea visible en la identificación)
  • CURP
  • Comprobante de domicilio

Además de llenar la solicitud de ingreso al programa, que será proporcionada por las áreas operativas de la SEBIEN.

¿Cómo funciona el registro a la pensión?

El trámite inicia con el prerregistro en línea y posteriormente los servidores públicos visitarán los domicilios de los solicitantes para completar la inscripción. Una vez validada la información, se notificará a los beneficiarios sobre la entrega del apoyo económico.

De acuerdo con el Gobierno capitalino, la Pensión Hombres Bienestar es el primer programa estatal que ofrece este respaldo económico a hombres en ese rango de edad, complementando la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores del Gobierno federal.

Otros beneficios de la Pensión Hombres Bienestar

Además de los 3 mil pesos mensuales, los beneficiarios reciben:

  • Atención médica gratuita
  • Actividades deportivas y culturales
  • Asesoría legal para tramitar testamentos sin costo
  • Acceso a empleos para adultos mayores
  • Préstamos para negocios a través del FONDESO

El objetivo es brindar no sólo apoyo económico, sino también herramientas de bienestar integral a los hombres mayores de la capital.

¿Qué sigue para los interesados?

Las autoridades recomiendan estar atentos a las visitas de los servidores públicos y revisar de manera periódica el portal de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la CDMX para conocer las fechas y procesos actualizados.

Con esta iniciativa, la CDMX se convierte en pionera a nivel nacional en dar apoyos específicos para hombres adultos mayores, fortaleciendo así la red de programas sociales disponibles en la capital.

