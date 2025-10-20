Atento jubilado: IMSS dará pago de noviembre con aumento del 15%, ve si aplicas
La Pensión IMSS 2025 correspondiente al mes de noviembre llegará con un aumento del 15% para algunos jubilados, informó el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Este beneficio no requiere ningún trámite adicional y se aplicará de forma automática a los pensionados que cumplan con ciertos criterios establecidos.
El pago de la Pensión IMSS de noviembre 2025 está programado para el lunes 3 de noviembre, debido a que el 1 y 2 de noviembre caen en fin de semana. Por ello, los depósitos se recorrerán al siguiente día hábil, según el calendario oficial del Instituto.
¿Quiénes reciben el aumento del 15% en la Pensión IMSS 2025?
El aumento del 15% se aplicará únicamente a algunos jubilados bajo el régimen de la Ley del Seguro Social de 1973, como parte de una ayuda asistencial destinada a quienes no cuentan con familiares registrados como dependientes económicos ante el IMSS.
Este beneficio está dirigido a pensionados que no tengan:
- Esposa o esposo registrados en el Instituto
- Hijos menores o en estudios
- Concubino o concubina
- Padres dependientes económicos
En caso de cumplir con estas condiciones, los beneficiarios podrán solicitar la ayuda presentando la documentación correspondiente en su unidad del IMSS.
Documentos requeridos para solicitar el aumento en la Pensión IMSS
Para acceder al incremento, los jubilados deberán entregar:
- Solicitud llenada en la unidad médica del IMSS correspondiente
- Identificación oficial vigente con fotografía
- Comprobante de domicilio no mayor a tres meses
- CURP
El IMSS subrayó, por otra parte, que los datos de los documentos deben coincidir con los registrados en el sistema, de lo contrario el trámite será rechazado.
Calendario de pagos restantes de la Pensión IMSS 2025
Además del pago de noviembre, los pensionados del IMSS recibirán en las próximas semanas la primera parte del aguinaldo, conforme al siguiente calendario:
- Noviembre: pago del mes el lunes 3
- Primera parte del aguinaldo: primera quincena de noviembre
- Diciembre: pago el lunes 1
El IMSS recomendó también a los pensionados mantenerse atentos a los depósitos en sus cuentas bancarias conforme al calendario establecido, sin necesidad de realizar trámites adicionales.