IMSS da pensiones. Foto; Cuartoscuro

Tener una pensión a los 60 años en posible en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), siempre y cuando cumplas con los requisitos que estable la institución para otorgar el derecho. Aunque es posible lograrlo bajo la ley 73, es importante tener presente que no se entrega una pensión de 100%.

Pensión a los 60 años en el IMSS es posible

El IMSS tiene pensión bajo la modalidad de Cesantía en Edad Avanzada que se otorga a los trabajadores entre 60 y 65 años, para poder obtenerla, las autoridades establecen requisitos claros y especificaciones muy certezas.

En caso de la Ley 73, el Instituto destaca que el trabajador debe cumplir los siguientes requisitos:

Haber cotizado antes del 1 de julio de 1997.

Debe tener al menos 60 años al momento de presentar su solicitud de pensión.

Haber causado baja en el Régimen Obligatorio de la Ley del Seguro Social.

Tener registradas ante el IMSS, como mínimo, 500 semanas de cotización.

Encontrarse dentro del período de conservación de derechos, que será igual a la cuarta parte del tiempo cubierto por sus cotizaciones semanales, contando a partir de la fecha de su baja.

¿Cuánto se cobra por pensión a los 60 años en el IMSS?

Aunque el IMSS permite la pensión a los 60 años por la modalidad de Cesantía en Edad Avanzada, es claro cuando detalla que el trabajador no recibirá el 100% de la pensión y solamente logrará el 75%.

De acuerdo con la información del IMSS, en porcentaje de pensión incrementa conforme la edad avanza hasta llegar al 100% de la pensión.

La edad y el porcentaje de la pensión es de la siguiente manera: