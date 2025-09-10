Pensión IMSS: ¿cuándo cae el pago del mes de octubre?

GENERANDO AUDIO...

IMSS confirmó fecha de pago de pensión en octubre 2025. Foto: Getty Images

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que la Pensión IMSS de octubre 2025 será depositada el miércoles 1 de octubre, de acuerdo con el calendario oficial de pagos publicado a inicios de este año. Los depósitos se realizan de manera directa en la cuenta bancaria registrada por cada beneficiario, sin necesidad de acudir a oficinas o módulos de atención.

Pensión IMSS octubre 2025: calendario oficial de pagos

El calendario de la Pensión IMSS 2025 establece que los pagos se efectúan el primer día hábil de cada mes, salvo en los casos en que coincide con un día de descanso obligatorio o fin de semana, en cuyo caso se recorre al siguiente día hábil.

Las fechas definidas para lo que resta del año son las siguientes:

Octubre: miércoles 1

Noviembre: lunes 3

Diciembre: lunes 1

El propio Instituto recordó que los depósitos se realizan de manera puntual y directa, garantizando que los pensionados tengan acceso a su prestación en las fechas programadas.

La institución aclaró que no es necesario presentarse en oficinas del IMSS para el cobro, ya que el depósito se realiza de forma automática en la cuenta bancaria vinculada al pensionado.

Pensión IMSS: recomendaciones para los beneficiarios

El IMSS solicita a los pensionados mantenerse atentos a la fecha de depósito y utilizar canales oficiales para verificar la dispersión de su pensión. Además, se recomienda conservar actualizada la información bancaria registrada en el sistema para evitar contratiempos en la entrega del recurso económico.

