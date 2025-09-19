Pensión IMSS: este proceso en Ley 97 te puede quitar semanas cotizadas

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

Los trabajadores que cotizan bajo la Ley 97 del IMSS deben tener cuidado con un detalle que puede comprometer su pensión. Se trata de los retiros parciales por desempleo en la Afore, una medida de apoyo económico que, aunque resulta útil en periodos largos sin trabajo, reduce directamente el número de semanas cotizadas.

En este régimen se necesitan al menos mil 250 semanas cotizadas para acceder a una pensión. Por ello, cada descuento derivado de un retiro puede alejar a los trabajadores de cumplir con este requisito, incluso si han laborado varios años de forma continua.

¿Cómo funciona el retiro por desempleo en la Ley 97?

El retiro parcial por desempleo es un beneficio que permite al trabajador disponer de recursos de su cuenta individual cuando pierde su empleo formal. El monto a retirar depende de factores como el tiempo de cotización y el salario registrado.

Sin embargo, este trámite tiene una consecuencia: el IMSS descuenta semanas cotizadas como forma de compensar el retiro de fondos. De esta manera, aunque el dinero resuelva un problema inmediato, en el futuro puede reducir el derecho a una pensión bajo la Ley 97.

Requisitos para solicitar el retiro por desempleo en Pensión IMSS

Para acceder a este beneficio, es necesario cumplir con ciertos requisitos:

Haber permanecido al menos 46 días naturales sin empleo formal.

Tener al menos tres años con la cuenta Afore abierta.

Contar con un mínimo de 12 aportaciones bimestrales.

No haber solicitado este beneficio en los últimos cinco años.

El monto autorizado no puede ser mayor a 90 días del salario base de cotización o al 11.5% del saldo de la subcuenta de retiro, eligiéndose siempre el menor.

¿Cómo solicitarlo y recuperar las semanas descontadas?

El trámite puede realizarse directamente en la Afore, en línea o en sucursal, con documentos básicos como CURP, identificación oficial y comprobante de domicilio. El proceso suele tardar entre 5 y 15 días hábiles.

Aunque pocos lo saben, es posible reintegrar el dinero retirado mediante pagos a la Afore. Esto permite que las semanas descontadas vuelvan a contabilizarse en el historial laboral, evitando que el trabajador pierda la oportunidad de alcanzar las 1,250 semanas necesarias para pensionarse bajo la Ley 97.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]