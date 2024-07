¿IMSS o ISSSTE?: estos pensionados ya pueden cobrar el pago del mes de agosto

Desde este martes 30 de julio, ya pueden cobrar la pensión. Foto: Getty Images.

No hay fecha que no se cumpla y el día para el pago de la pensión tanto del IMSS como del ISSSTE es uno de ellos. Aunque aún no ha terminado julio, algunas personas ya pueden realizar el cobro correspondiente del mes de agosto, y aquí en Unotv.com te informamos.

¿Quiénes ya pueden realizar el cobro de la pensión del mes de agosto?

Como lo establece el Calendario de Pagos a Pensionados y Jubilados 2024, son los afiliados al ISSSTE quienes desde este martes 30 de julio pueden hacer efectivo el pago correspondiente al octavo mes del año.

En el caso de los pensionados del IMSS, el ingreso económico será a partir del jueves 1 de agosto.

Foto: ISSSTE.

¿Cuándo caerá el pago de septiembre?

En lo que corresponde al de septiembre, adelantamos que, para el ISSSTE, éste caerá el viernes 30 de agosto.

Mientras que del Seguro Social, los pensionados y jubilados lo harán hasta el lunes 2 de septiembre.

Foto: IMSS.

¿Qué es una pensión?

Cabe recordar que la pensión, como lo señala el IMSS, es una prestación económica destinada a proteger al trabajador al ocurrirle un accidente de trabajo, al padecer una enfermedad o accidente no laborales, o al cumplir al menos 60 años de edad.