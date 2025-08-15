Pensión IMSS Ley 73: cuánto recibirán como mínimo en septiembre 2025

GENERANDO AUDIO...

En septiembre de 2025, las personas que se jubilen con la Ley 73 del IMSS recibirán como mínimo 9,412 pesos al mes. Este pago se llama pensión mínima garantizada y se actualiza cada año según el salario mínimo y la inflación en México.

¿Quiénes pueden recibirla?

La Ley 73 aplica para las personas que empezaron a trabajar y cotizar al IMSS antes de 1997. Para obtener esta pensión mínima, es necesario:

Haber trabajado y cotizado al menos 500 semanas (unos 10 años).

(unos 10 años). Tener 60 años o más si se quiere la pensión por cesantía en edad avanzada.

o más si se quiere la pensión por cesantía en edad avanzada. Tener 65 años si es la pensión por vejez.

¿Qué es la pensión mínima garantizada?

Es un pago que el IMSS da cada mes a las personas que se retiran, para que tengan un ingreso seguro, aunque sus salarios durante la vida laboral hayan sido bajos.

El IMSS calcula la pensión con:

El promedio del salario de las últimas 250 semanas trabajadas. El total de semanas que se trabajaron.

Si el resultado es menor a 9,412 pesos, el IMSS ajusta el pago para que se reciba esa cantidad.

Ley 73 y Ley 97: ¿en qué se diferencian?

Ley 97: el pago depende del dinero que se haya ahorrado en la cuenta de Afore.

Ley 73: garantiza un pago mínimo aunque el ahorro sea bajo.