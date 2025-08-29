Pensión Mujeres Bienestar: cómo y dónde registrarse antes del 30 de agosto

| 11:27 | Benell Cortés | Uno TV
Pensión Mujeres Bienestar: cómo y dónde registrarse antes del 30 de agosto
Foto: Especial

La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, exhortó a las adultas mayores de 60 a 64 años a registrarse en los Módulos de Bienestar para acceder a la Pensión Mujeres Bienestar, cuyo registro concluye el próximo 30 de agosto. Hasta la fecha, un millón de mujeres de 63 y 64 años ya reciben este apoyo.

“La Pensión Mujeres Bienestar reconoce toda una vida de esfuerzo de las mujeres que trabajan dentro y fuera de su hogar, contribuyendo a su independencia económica”, señaló la secretaria Montiel Reyes.

La funcionaria recordó que faltan solo dos días para que finalice el registro, por lo que invitó a acudir a cualquiera de los 2 mil 400 Módulos de Bienestar en todo el país, que atienden de lunes a sábado, de 10:00 a 16:00 horas. La ubicación de los módulos se puede consultar en la página oficial de la Secretaría de Bienestar: www.gob.mx/bienestar.

Calendario de registro por letra inicial del primer apellido

  • Viernes 29 de agosto: S, T, U, V, W, X, Y, Z
  • Sábado 30 de agosto: todas las letras

Requisitos para registrarse

  • Identificación oficial vigente: credencial para votar, pasaporte, cédula profesional, credencial del Inapam o carta de identidad
  • CURP (impresión reciente)
  • Acta de nacimiento (legible)
  • Comprobante de domicilio (no mayor a 6 meses: teléfono, luz, gas, agua o predial)
  • Teléfono de contacto (celular y de casa)

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Te recomendamos:

Pago del Bienestar 2025: ¿qué pensiones y becas se depositan en septiembre?

Pensiones

Pago del Bienestar 2025: ¿qué pensiones y becas se depositan en septiembre?

Registro a pensiones de adultos mayores sigue abierto hasta el 30 de agosto

Pensiones

Registro a pensiones de adultos mayores sigue abierto hasta el 30 de agosto

Ley 73 del IMSS: ¿a cuántos años equivalen 500 semanas cotizadas?

Pensiones

Ley 73 del IMSS: ¿a cuántos años equivalen 500 semanas cotizadas?

Pensión Bienestar 2025: ¿cuándo cae el pago de septiembre para adultos mayores?

Pensiones

Pensión Bienestar 2025: ¿cuándo cae el pago de septiembre para adultos mayores?

Etiquetas: