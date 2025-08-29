Pensión Mujeres Bienestar: cómo y dónde registrarse antes del 30 de agosto

GENERANDO AUDIO...

Foto: Especial

La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, exhortó a las adultas mayores de 60 a 64 años a registrarse en los Módulos de Bienestar para acceder a la Pensión Mujeres Bienestar, cuyo registro concluye el próximo 30 de agosto. Hasta la fecha, un millón de mujeres de 63 y 64 años ya reciben este apoyo.

“La Pensión Mujeres Bienestar reconoce toda una vida de esfuerzo de las mujeres que trabajan dentro y fuera de su hogar, contribuyendo a su independencia económica”, señaló la secretaria Montiel Reyes.

La funcionaria recordó que faltan solo dos días para que finalice el registro, por lo que invitó a acudir a cualquiera de los 2 mil 400 Módulos de Bienestar en todo el país, que atienden de lunes a sábado, de 10:00 a 16:00 horas. La ubicación de los módulos se puede consultar en la página oficial de la Secretaría de Bienestar: www.gob.mx/bienestar.

Calendario de registro por letra inicial del primer apellido

Viernes 29 de agosto: S, T, U, V, W, X, Y, Z

S, T, U, V, W, X, Y, Z Sábado 30 de agosto: todas las letras

Requisitos para registrarse

Identificación oficial vigente : credencial para votar, pasaporte, cédula profesional, credencial del Inapam o carta de identidad

: credencial para votar, pasaporte, cédula profesional, credencial del Inapam o carta de identidad CURP (impresión reciente)

(impresión reciente) Acta de nacimiento (legible)

(legible) Comprobante de domicilio (no mayor a 6 meses: teléfono, luz, gas, agua o predial)

(no mayor a 6 meses: teléfono, luz, gas, agua o predial) Teléfono de contacto (celular y de casa)

