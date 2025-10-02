Pensión Mujeres Bienestar: ¿Cuándo inicia la entrega de tarjetas?

GENERANDO AUDIO...

El programa Mujeres con Bienestar

A partir del 7 de octubre y hasta el 7 de noviembre, el Gobierno de México llevará a cabo la entrega de la tarjeta del Banco del Bienestar para un grupo específico de beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar. En esta primera etapa recibirán el plástico las mujeres de entre 60 y 64 años, quienes se registraron durante la convocatoria de agosto.

Alcance del programa

La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, informó que durante octubre se distribuirán 2 millones de tarjetas entre mujeres incorporadas al nuevo programa. Con ello, se prevé alcanzar un padrón de más de 3 millones de beneficiarias antes de que finalice el año.

En un inicio, Montiel había señalado que la entrega de plásticos se realizaría del 1 al 31 de octubre; sin embargo, durante “La Mañanera del pueblo” de la presidenta Claudia Sheinbaum, se confirmó que la entrega será del 7 de octubre al 7 de noviembre, siguiendo el calendario tradicional de citas por la letra inicial del primer apellido.

¿Cuándo se realizarán los pagos?

Aunque la entrega de tarjetas se hará en octubre, el depósito del apoyo económico será hasta noviembre. Como en otros programas sociales, los pagos se realizan de manera bimestral.

En el caso de la Pensión Mujeres Bienestar, cada beneficiaria recibirá 3 mil pesos cada dos meses, cantidad que se depositará directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar.

Notificación a las beneficiarias

Las mujeres inscritas en el programa recibirán un mensaje SMS en su celular, donde se les informará el lugar, día y hora para recoger su tarjeta. Para ello deberán acudir con identificación oficial y seguir las indicaciones del personal de la Secretaría del Bienestar.

¿A cuántas mujeres llegará el programa?

