Pensión Mujeres Bienestar de 30 a 64 años: ¿quiénes hacen el registro del 11 al 16 de agosto?

De acuerdo con el calendario oficial emitido por autoridades federales, el apoyo de la Pensión Mujeres Bienestar 30 a 64 años está abierto para que se registren, del 11 al 16 de agosto de 2025, las personas con discapacidad, ya que aplica únicamente para ciertos grupos poblacionales que cumplen con criterios específicos de edad, residencia y condiciones socioeconómicas.

Calendario de registro por inicial del apellido

La inscripción se realizará de forma presencial en módulos autorizados, siguiendo el siguiente orden:

Lunes 11 de agosto de 2025 : letras A, B, C

: letras Martes 12 de agosto de 2025 : letras D, E, F, G, H

: letras Miércoles 13 de agosto de 2025 : letras I, J, K, L, M

: letras Jueves 14 de agosto de 2025 : letras N, Ñ, O, P, Q, R

: letras Viernes 15 de agosto de 2025 : letras S, T, U, V, W, X, Y, Z

: letras Sábado 16 de agosto de 2025: todas las letras

Monto y carácter universal del programa

La Pensión Mujeres Bienestar 30 a 64 años en esta modalidad tiene un monto de 3 mil 200 pesos bimestrales, y es de carácter universal para quienes cumplan los criterios establecidos en esta etapa de registro. Esto significa que, al cumplir con la edad y el lugar de residencia indicados, las solicitantes serán aceptadas sin filtros adicionales.

Quiénes pueden acceder a la Pensión Mujeres Bienestar en agosto 2025

La Pensión Mujeres Bienestar 30 a 64 años está destinada a:

Personas de 30 a 64 años de edad que residan en comunidades indígenas o afromexicanas. Niños y jóvenes de 0 a 29 años. Habitantes con alto o muy alto grado de marginación.

Documentos

Acta de nacimiento en original y copia

Identificación oficial vigente en original y copia (credencial para votar, pasaporte, credencial de Inapam o algún otro documento que la acredite)

Clave Única de Registro de Población (CURP) en original y copia

Comprobante de domicilio en original y copia (máximo 6 meses de antigüedad)

Certificado y/o constancia médica que acredite la discapacidad permanente emitido por alguna institución pública del sector salud federal, estatal o municipal

En caso de que el solicitante del programa no pueda acudir personalmente al registro, tiene derecho a nombrar a una persona auxiliar para que acuda en su representación quien, a su vez, deberá presentar una identificación oficial, CURP, comprobante de domicilio y un documento que acredite el parentesco con la persona con discapacidad.

