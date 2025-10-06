Pensión Mujeres Bienestar Edomex: el 7 de octubre comienza la entrega de tarjetas

GENERANDO AUDIO...

Pensión Mujeres Bienestar Edomex. Foto: Secretaría Bienestar Edomex

La Pensión Mujeres Bienestar Estado de México (Edomex) comenzará la entrega de tarjetas del Banco del Bienestar del 7 de octubre al 7 de noviembre. Con esta acción, se busca que las beneficiarias de entre 60 y 64 años puedan recibir de forma directa el apoyo económico bimestral de 3 mil pesos.

Entrega de tarjetas del Banco del Bienestar en el Edomex

De acuerdo con autoridades estatales, la entrega de tarjetas de la Pensión Mujeres Bienestar representa un avance importante para garantizar que el recurso llegue sin intermediarios y se deposite de manera segura en las cuentas personales de las beneficiarias.

El proceso se realizará en módulos habilitados en diferentes municipios de la entidad mexiquense, donde personal del Banco del Bienestar entregará los sobres cerrados con las tarjetas a las mujeres registradas en el programa.

El Gobierno mexiquense detalló que el periodo de entrega permitirá atender a casi 2 millones de mujeres inscritas en esta iniciativa social.

Documentos necesarios para recoger la tarjeta

Las beneficiarias deberán presentar los siguientes documentos para recoger su tarjeta:

Identificación oficial vigente (original y copia)

Talón morado, correspondiente al recibo entregado durante el registro

Una fotografía reciente, que será tomada en el módulo

Comprobante del sobre cerrado con la tarjeta del Banco del Bienestar

Además, se recordó que cada beneficiaria recibirá un mensaje SMS con la fecha, hora y lugar asignados para acudir a recoger la tarjeta.

¿Cómo ubicar el módulo de entrega?

Las mujeres podrán consultar el módulo de entrega que les corresponde ingresando a la página oficial que puedes ver dando clic aquí.

El programa Pensión Mujeres Bienestar tiene como propósito brindar certeza económica a las mujeres mexiquenses y fortalecer su acceso a recursos para cubrir necesidades básicas.

En un comunicado, las autoridades informaron que el apoyo busca avanzar en la inclusión financiera de las mujeres y consolidar la entrega directa de los beneficios económicos sin intermediarios.

