Entregarán casi 2 millones de tarjetas de Pensión Mujeres Bienestar. Cuartoscuro

La Pensión Mujeres Bienestar iniciará la entrega de tarjetas entre el 7 de octubre y el 7 de noviembre de 2025. La Secretaría de Bienestar informó que se distribuirán casi 2 millones de plásticos a mexicanas de entre 60 y 64 años que se registraron en agosto.

Foto: Gobierno de México / Bienestar

Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, detalló que las beneficiarias recibirán un mensaje de texto SMS con la fecha, hora y lugar para recoger su tarjeta. Además, se habilitará un buscador en la página oficial de la dependencia para consultar con CURP la información correspondiente.

Entrega de tarjetas Mujeres Bienestar

Las beneficiarias deberán acudir personalmente en la fecha asignada con los siguientes documentos:

Identificación oficial vigente (original y copia)

Talón morado del registro de solicitud

La tarjeta será entregada en un sobre sellado y se tomará una fotografía al momento de la entrega para confirmar que llega a la persona correcta.

Avance de pensiones y programas sociales

Montiel Reyes presentó también un balance de los programas sociales. Al cierre de septiembre, 16 millones 399 mil 742 personas recibieron el pago correspondiente al bimestre septiembre-octubre, con una inversión social de 92 mil 358.3 millones de pesos. Los apoyos abarcan adultos mayores, personas con discapacidad, madres trabajadoras y sembradores de programas productivos.

El próximo pago se realizará en noviembre, correspondiente al bimestre noviembre-diciembre.

Salud Casa por Casa

El programa Salud Casa por Casa reporta 5 millones 722 mil 753 consultas domiciliarias a adultos mayores y personas con discapacidad, quienes ahora cuentan con su historial clínico.

Apoyos adicionales