Mujeres Bienestar: entregarán casi 2 millones de tarjetas entre octubre y noviembre
La Pensión Mujeres Bienestar iniciará la entrega de tarjetas entre el 7 de octubre y el 7 de noviembre de 2025. La Secretaría de Bienestar informó que se distribuirán casi 2 millones de plásticos a mexicanas de entre 60 y 64 años que se registraron en agosto.
Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, detalló que las beneficiarias recibirán un mensaje de texto SMS con la fecha, hora y lugar para recoger su tarjeta. Además, se habilitará un buscador en la página oficial de la dependencia para consultar con CURP la información correspondiente.
Entrega de tarjetas Mujeres Bienestar
Las beneficiarias deberán acudir personalmente en la fecha asignada con los siguientes documentos:
- Identificación oficial vigente (original y copia)
- Talón morado del registro de solicitud
La tarjeta será entregada en un sobre sellado y se tomará una fotografía al momento de la entrega para confirmar que llega a la persona correcta.
Avance de pensiones y programas sociales
Montiel Reyes presentó también un balance de los programas sociales. Al cierre de septiembre, 16 millones 399 mil 742 personas recibieron el pago correspondiente al bimestre septiembre-octubre, con una inversión social de 92 mil 358.3 millones de pesos. Los apoyos abarcan adultos mayores, personas con discapacidad, madres trabajadoras y sembradores de programas productivos.
El próximo pago se realizará en noviembre, correspondiente al bimestre noviembre-diciembre.
Salud Casa por Casa
El programa Salud Casa por Casa reporta 5 millones 722 mil 753 consultas domiciliarias a adultos mayores y personas con discapacidad, quienes ahora cuentan con su historial clínico.
Apoyos adicionales
- 133 mil 929 madres de pueblos indígenas y también trabajadoras de maquila registraron a sus hijos de 0 a 3 años en el. Programa de Apoyo para el Bienestar de Niñas y Niños.
- Se censaron 40 mil 429 trabajadores agrícolas en Baja California y Sonora para analizar sus condiciones de vida.
- En el programa Vivienda para el Bienestar, por otro lado, se han recibido 98 mil 284 solicitudes de apoyo habitacional.
- Como parte de México Te Abraza, se entregaron 62 mil 984 Tarjetas Bienestar Paisano en 13 centros ubicados en ciudades estratégicas como Tijuana, Juárez, Reynosa, Tapachula y en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.
- El programa Mujeres Artesanas registró 13 mil 187 solicitudes de crédito a la palabra en comunidades indígenas y afromexicanas de Guerrero y Oaxaca. Además, continúan acciones de revitalización urbana en Acapulco, Guerrero.