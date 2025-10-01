GENERANDO AUDIO...

Pensión Mujeres Bienestar. Foto: Cuartoscuro.

Las beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar que se registraron en agosto de 2025 ya tienen fecha para recibir su tarjeta. La Secretaría de Bienestar informó que la entrega será del 7 de octubre al 7 de noviembre, periodo en el que se repartirán cerca de 2 millones de plásticos en todo el país.

¿Qué debo llevar para recibir la tarjeta Mujeres Bienestar?

El proceso será personal y directo, por lo que cada beneficiaria deberá acudir en la fecha asignada. Los documentos que deben llevar son:

Identificación oficial en original y copia

en original y copia Talón morado entregado al momento del registro

La tarjeta se entregará en un sobre sellado y en ese momento se tomará una fotografía como comprobante de que el apoyo llegó a la persona correcta.

Consulta de fecha, hora y lugar de entrega

Las beneficiarias tendrán dos opciones para saber el día y lugar de su cita:

Consultar el buscador con CURP en la página oficial www.gob.mx/bienestar Esperar el mensaje SMS que llegará al número de celular registrado

De no acudir en la fecha indicada, la entrega podría retrasarse.

Objetivo del programa Mujeres Bienestar

La Pensión Mujeres Bienestar está dirigida a mujeres de 60 a 64 años y forma parte de los programas sociales prioritarios del Gobierno de México. El objetivo es respaldar económicamente a este sector hasta que puedan incorporarse a la pensión universal para adultos mayores.

Actualmente, se recomienda a las beneficiarias guardar el talón morado, tener vigente su identificación y estar atentas a las publicaciones de la Secretaría de Bienestar, así como a su celular, para no perder la cita de entrega.

