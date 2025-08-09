GENERANDO AUDIO...

Pensión Mujeres con Bienestar da 3 mil pesos bimestrales.

Este agosto, la Secretaría del Bienestar abrió el registro para la Pensión Mujeres Bienestar 2025, un programa federal que otorga un apoyo de 3 mil pesos cada dos meses a mujeres de 60 a 64 años que aún no reciben la pensión para personas adultas mayores.

La iniciativa se anticipó para atender a más beneficiarias: antes reservada solo para mujeres de 63 y 64 años, ahora está abierta a mujeres de 60, 61 y 62 años, cumpliendo así el compromiso presidencial de ampliación del programa.

¿Quiénes son elegibles y qué documentos necesitas?

Podrán registrarse:

Mujeres mexicanas (por nacimiento o naturalización) de 60 a 64 años, que no reciben otra pensión y residen en México.

Los documentos requeridos incluyen:

Identificación oficial (INE, pasaporte, INAPAM, etc.).

Acta de nacimiento legible.

CURP actualizada.

Comprobante de domicilio (máximo 6 meses).

Número telefónico de contacto.

Formato Único de Bienestar (FUB), disponible en módulos oficiales.

Fechas, módulos y sistema de registro alfabético

El registro se llevará a cabo del 1 al 30 de agosto de 2025, de lunes a sábado de 10:00 a 16:00 horas, en los 2,400 módulos del Bienestar distribuidos en todo el país.

Para evitar filas innecesarias, se organizó un calendario por letra del primer apellido:

Lunes: A–C (días 4, 11, 18, 25)

Martes: D–H (5, 12, 19, 26)

Miércoles: I–M (6, 13, 20, 27)

Jueves: N–R (7, 14, 21, 28)

Viernes: S–Z (1, 8, 15, 22, 29)

Sábados: todas las letras (2, 9, 16, 23, 30)

Las interesadas pueden localizar su módulo más cercano en el sitio oficial de la Secretaría del Bienestar, y en casos de movilidad limitada, se puede solicitar visita domiciliaria.

¿Qué sigue después del registro?

Una vez completado el proceso y validados los datos, las beneficiarias recibirán su Tarjeta del Bienestar, donde se depositará el apoyo bimestral de 3 mil pesos. Cuando cumplan 65 años, serán incluidas automáticamente en la Pensión para Personas Adultas Mayores, sin necesidad de nuevo trámite.

Este programa, parte de la estrategia federal para reducir brechas de género y reconocer el trabajo no remunerado de las mujeres, busca dar autonomía y dignidad a quienes han sido históricamente invisibilizadas.

