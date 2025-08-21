GENERANDO AUDIO...

Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad. Foto: Cuartoscuro

La Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad es un apoyo económico del Gobierno de México que busca garantizar el ejercicio de derechos y fortalecer la autonomía de quienes viven con una discapacidad permanente. Durante 2025, el programa otorga 3 mil 200 pesos bimestrales, depositados directamente a la tarjeta del Banco del Bienestar, sin intermediarios.

¿Quiénes pueden recibir la pensión?

La cobertura del programa depende de los convenios firmados entre las entidades federativas y el Gobierno de México.

En 24 estados que cuentan con convenio de universalidad, la pensión es para todas las personas con discapacidad permanente de 0 a 64 años

En los 8 estados restantes, la cobertura aplica para personas de 0 a 29 años, y para quienes tienen entre 30 y 64 años únicamente si viven en municipios o localidades indígenas, afromexicanas o con alto o muy alto grado de marginación

Estados con cobertura universal (0 a 64 años)

Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

Estados sin convenio de universalidad

Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León y Querétaro.

Datos sobre la población con discapacidad en México

De acuerdo con la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2023 (ENADID) del Inegi, en México habitan más de 129.5 millones de personas, de las cuales 6.8 % reportó tener alguna discapacidad.

Del total, 46.6 % son hombres y 53.4 % mujeres

El grupo de adultos mayores (60 años o más) concentra el 49.4 % de la población con discapacidad

concentra el 49.4 % de la población con discapacidad Le sigue la población adulta de 30 a 59 años, con 34.2 %

La pensión tiene carácter constitucional, lo que significa que su cumplimiento es obligatorio para las autoridades, sin importar cambios de gobierno.

Requisitos para registrarse

Para acceder a la Pensión Bienestar de las Personas con Discapacidad se debe presentar la siguiente documentación en original y copia:

Acta de nacimiento

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte u otra válida)

CURP actualizada

Comprobante de domicilio (recibo de luz, agua, teléfono o predial, no mayor a seis meses)

Certificado o constancia médica que acredite la discapacidad permanente, expedido por una institución pública de salud

En caso de que la persona solicitante no pueda acudir al registro, puede designar a una persona auxiliar para realizar el trámite en su nombre.

Periodos de registro

Las incorporaciones al programa se realizan en fechas específicas anunciadas oficialmente por la Secretaría del Bienestar. Se recomienda dar seguimiento a los canales oficiales y acudir con toda la documentación completa para facilitar el trámite.