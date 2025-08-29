Pensión vitalicia del IMSS: requisitos, según tu año de registro

GENERANDO AUDIO...

Si estás pensando en tener la modalidad de pensión vitalicia del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y asegurar un ingreso estable, es importante conocer qué necesitas según tu régimen de registro; pues se establecen criterios distintos dependiendo de si cotizaste bajo la Ley de 1973 o la de 1997, así que revisar tu historial es clave antes de iniciar el trámite.

¿Cuáles son los requisitos para obtener la pensión vitalicia, según tu régimen?

Ley del Seguro Social 1973

De acuerdo con el sitio oficial del IMSS, si te encuentras bajo el régimen de la Ley de 1973, deberás cumplir con los siguientes puntos:

Tener 65 años al momento de solicitar la pensión

al momento de solicitar la pensión Haber causado baja en el Régimen Obligatorio del IMSS

del IMSS Contar con al menos 500 semanas de cotización registradas ante el IMSS

registradas ante el IMSS Haber cotizado antes del 1 de julio de 1997

Estar dentro del período de conservación de derechos, equivalente a una cuarta parte del tiempo total de tus cotizaciones semanales, contado desde tu baja

Ley del Seguro Social 1997

Si tu registro corresponde a la Ley de 1997, los requisitos son ligeramente diferentes:

Tener 65 años al presentar la solicitud

al presentar la solicitud Haber causado baja en el Régimen Obligatorio

Contar con al menos mil 250 semanas de cotización ante el IMSS

Para comenzar tu proceso de pensión por cesantía en edad avanzada o vejez, puedes acudir a la ventanilla de prestaciones económicas de tu Unidad de Medicina Familiar (UMF) más cercana. La documentación requerida está disponible en el portal oficial del IMSS, asegurando que tu trámite sea ágil y sin contratiempos.

Conocer tu régimen y semanas cotizadas te permitirá planear tu retiro de manera informada, evitando sorpresas y asegurando que tu derecho a la pensión vitalicia se haga efectivo cuando llegue el momento.

¿Cuál es la diferencia entre pensión normal y pensión vitalicia?

La pensión normal o temporal se refiere al pago de prestaciones de vejez de manera mensual mientras el trabajador viva, pero su monto puede depender de factores como semanas cotizadas y promedio salarial, y en algunos casos puede disminuir tras ciertos ajustes.

Por otro lado, la pensión vitalicia garantiza un pago fijo durante toda la vida del pensionado, independientemente de cambios en la economía o ajustes en las aportaciones. Este tipo de pensión brinda mayor seguridad y estabilidad financiera para los adultos mayores, asegurando que sus ingresos no se vean reducidos con el tiempo.

