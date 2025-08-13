Pensionados del IMSS podrá recibir extra de hasta 9 mil pesos

GENERANDO AUDIO...

IMSS paga a pensionados. Foto: Cuartoscuro

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) podría entregar hasta 9 mil pesos como premio a los jubilados que opten por la pensión vitalicia y que elijan la mejor opción de aseguradora.

¿Cómo obtener el pago de hasta 9 mil pesos por parte del IMSS?

A través de su sección de preguntas frecuentes, el IMSS da a conocer que el pensionado bajo el régimen 97 que decida seguir la opción de pensión vitalicia podrá obtener un pago extra de hasta 9 mil pesos si decide la mejor aseguradora.

De acuerdo con el Instituto, el paso se hace en una sola ocasión.

“El premio es una cantidad de dinero de hasta 9 mil pesos, que se otorga a los pensionados bajo el régimen del Seguro Social de 1997, que elijan la mejor opción de aseguradora, el cual se paga en una sola exhibición junto con su primer pago de pensión”, explica el IMSS.

¿Qué es la pensión vitalicia?

La pensión vitalicia se trata de una pensión de por vida que se contrata con una Aseguradora, misma que está indicada por el IMSS para prestar este servicio.

Al adquirir una renta vitalicia se te garantiza el pago de una pensión predeterminada de por vida, y el monto de la pensión dependerá del saldo acumulado en la Cuenta Afore.

Además, se debe comprar un Seguro de Sobrevivencia que permitirá a tus beneficiarios recibir una pensión a la muerte del pensionado.

¿Cuáles son las aseguradoras para la pensión vitalicia?

De acuerdo con la información del IMSS, las aseguradoras con las que se puede contratar una Renta Vitalicia son: