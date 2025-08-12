Requisitos, semanas cotizadas y más: todo lo que necesitas para una pensión vitalicia en el IMSS

GENERANDO AUDIO...

IMSS tiene opciones para pensiones. Foto: Cuartoscruo

Si estás planeando tu retiro por pensión vitalicia, es necesario que contemples los requisitos para lograrlos. Para empezar, es necesario que te encuentres bajo el régimen 97 y tengas cotizadas 850 semanas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

¿Cuántas semanas necesito para obtener la pensión vitalicia?

De acuerdo con las autoridades, para el 2025 se requieren, mínimo, 850 semanas de cotización ante el IMSS. Además, el asegurado debe estar bajo el régimen 97 del Instituto.

Para poder tener derecho a la pensión vitalicia, también es necesario cumplir con otros requisitos, tales como:

Tener 60 a 64 años en caso de Pensión por Cesantía.

Tener 65 años en caso de Pensión por Vejez.

Tener tu Expediente de Identificación de Trabajador actualizado (genéralo en tu Afore).

En caso de cumplir con los requisitos establecidos por las autoridades, será necesario presentar los siguientes documentos:

Identificación oficial

Estado de Cuenta de la Afore o algún comprobante que acredite tu registro en la Administradora (si no cuentas con él solicítalo a tu Afore)

Estado de cuenta bancario con número de Clave Bancaria Estandarizada (CLABE)

Resolución o Negativa de pensión emitida por el IMSS

¿Qué es la pensión vitalicia en el IMSS?

Si tuvieras alguna duda sobre la pensión vitalicia, te damos todos los detalles. Se trata de una pensión de por vida que se contrata con una Aseguradora, misma que está indicada por el IMSS para prestar este servicio.

Al adquirir una renta vitalicia se te garantiza el pago de una pensión predeterminada de por vida, y el monto de la pensión dependerá del saldo acumulado en la Cuenta Afore.

Además, se debe comprar un Seguro de Sobrevivencia que permitirá a tus beneficiarios recibir una pensión a la muerte del pensionado.

¿Cuáles son las aseguradoras para la pensión vitalicia?

De acuerdo con la información del IMSS, las aseguradoras con las que se puede contratar una Renta Vitalicia son: