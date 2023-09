Ojo, pensionado: extienden plazo en CDMX para recoger Tarjeta del Bienestar

Ampliación del plazo para recoger la Tarjeta del Bienestar CDMX. Foto: Cuartoscuro

El Gobierno federal anunció que se ha extendido el plazo para recoger la tarjeta del programa del Bienestar en la Ciudad de México (CDMX). Esta decisión se ha tomado con el objetivo de brindar a más personas la oportunidad de cambiar su tarjeta de banco para acceder a los beneficios que ofrece este programa de apoyo social.

La extensión del plazo permitirá a aquellos que aún no han cambiado su tarjeta tener más tiempo para remplazarla por la del Banco del Bienestar. La convocatoria es especialmente para aquellos que enfrentaron dificultades o retrasos en el proceso de actualización y viven en la capital.

Ver más #AdultosMayores #PersonasConDiscapacidad de la CDMX, DOCUMENTOS

Derechohabiente de la #PensiónAdultoMayor o #PensiónDiscapacidad de la #CDMX si aún no vas por tu #TarjetaBienestar, acude al #MóduloBienestar ubicado en la explanada del Monumento a la Revolución a recogerla. Te… pic.twitter.com/LO9KpPWOPl — Ariadna Montiel Reyes (@A_MontielR) September 29, 2023

¿En dónde puedo solicitar la Tarjeta del Banco Bienestar?

Para las personas que cobraban su pensión de adulto mayor o discapacidad en distintos bancos que no pertenecían al Banco del Bienestar, aún están a tiempo de poder realizar su cambio y recoger su nueva tarjeta.

Los capitalinos podrán acudir al “Módulo del Bienestar”, ubicado en la explanada del Monumento a la Revolución, con los siguientes documentos:

Identificación oficial (INE, pasaporte, cartilla, cédula profesional, credencial del Inapam o carta de identidad)

Acta de nacimiento legible

CURP impreso recientemente

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses (teléfono, luz, agua, gas o predial)

Teléfono de contacto

Certificado de discapacidad (emitido por alguna institución pública de salud)

Los beneficiarios de programa podrán asistir de lunes a sábado de 10:00 a 16:00 horas.

Ahora que si apenas se van a registrar en alguna de estas dos pensiones de la Secretaría de Bienestar, no se preocupen, pues ya no se les permitirá dar una cuenta a su nombre, pues automáticamente te les asignará una del Banco del Bienestar.

Ver más #ADULTOSMAYORES #CDMX

Derechohabiente de la #PensiónAdultoMayor de la #CDMX si aún no vas por tu #TarjetaBienestar, acude al #MóduloBienestar ubicado en la explanada del Monumento a la Revolución a recogerla. Con tu CURP a la mano, ingresa a: https://t.co/euC20Mkp61 para más… pic.twitter.com/K10WQ9vmbN — Ariadna Montiel Reyes (@A_MontielR) September 26, 2023

¿En qué bancos suspenden los depósitos de pensiones?

Aunque BBVA, Citibanamex y Banco Azteca son tres de los más importantes bancos que operan en México, la medida aplica para todas aquellas instituciones bancarias.

Por ello, y así como ocurrió en el caso de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, cuyos beneficiarios no pudieron recibir los recursos correspondientes al bimestre julio-agosto si no recogieron su plástico del Banco del Bienestar; no podrás hacerlo tampoco para el periodo septiembre-octubre si tienes más de 65 años y cobras en efectivo.