En mayo, surge una duda común: ¿los pensionados del IMSS, ISSSTE o del programa de Bienestar reciben reparto de utilidades en 2025?

Esta prestación corresponde por ley a los trabajadores activos, pero muchos jubilados se preguntan si también tienen derecho a recibirla.

¿Si hay utilidades para pensionados del IMSS, ISSSTE y Bienestar?

La respuesta es clara: no, los pensionados no reciben utilidades, ya que no tienen una relación laboral activa con ninguna empresa.

Esta prestación, establecida en la Constitución Mexicana y la Ley Federal del Trabajo, se entrega entre el 1 de abril y el 30 de mayo a quienes actualmente laboran y generan productividad para su empleador.

¿Quién sí recibe utilidades si está pensionado?

Si un pensionado del IMSS, ISSSTE o programa Bienestar actualmente tiene un trabajo formal con contrato y está dado de alta ante el IMSS, sí puede recibir reparto de utilidades. El requisito clave es tener una relación laboral activa y estar generando productividad.

Esto aplica, por ejemplo, a personas que se jubilaron pero regresaron al empleo de forma parcial o con contratos temporales.

¿Qué beneficios sí reciben los pensionados?

Aunque no reciben utilidades, los pensionados tienen derecho a otros beneficios importantes:

Aguinaldo anual

Créditos personales

Atención médica

Descuentos especiales en transporte, farmacias y eventos culturales