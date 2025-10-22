Pensionados del IMSS recibirán aumento del 15% este noviembre

GENERANDO AUDIO...

FOTO: UNO TV

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que a partir del 3 de noviembre de 2025 algunos pensionados recibirán un aumento del 15% en su pensión mensual.

Este apoyo aplica solo para las personas que viven solas y no tienen familiares registrados como beneficiarios en el IMSS.

¿Por qué se dará este aumento?

El IMSS explicó que este incremento es una “ayuda asistencial”.

Se otorga a quienes no tienen esposa, esposo, pareja, hijos o padres que dependan de ellos.

La idea es compensar que no reciben los pagos extra que sí obtienen los pensionados con familia registrada.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.



El aumento se verá reflejado el 3 de noviembre, junto con el aguinaldo.

No se entregará en un pago separado.

El dinero se depositará directamente en la cuenta bancaria donde normalmente reciben su pensión, en bancos como Bancomer, Banamex, Banorte, Santander o Banco del Bienestar.

¿Cuánto aumentará la pensión?

El porcentaje del aumento depende de los familiares que el pensionado tenga registrados.

La Ley del Seguro Social indica los siguientes apoyos:

Situación del pensionado Porcentaje de aumento Tiene esposa o pareja registrada 15% Tiene hijos menores de 16 años o hasta 25 si estudian 10% por cada hijo Tiene padres que dependen económicamente de él o ella 10% No tiene familiares registrados 15% (ayuda asistencial)

Por ejemplo, si una persona gana 9 mil pesos al mes, podría recibir hasta 10 mil 350 pesos si tiene esposa y un hijo menor.

¿Cómo pedir el aumento?

El trámite es gratis y se hace en la oficina del IMSS que le corresponde al pensionado.

Debe llenarse el formato IMSS-01-007, llamado Asignaciones Familiares.

También se puede consultar y descargar desde la página oficial imss.gob.mx.

Documentos necesarios

Si se quiere registrar a la esposa o pareja:

Identificaciones oficiales de ambos.

Acta de matrimonio o constancia de concubinato.

CURP y comprobante de domicilio.

Si se quiere registrar a hijos:

Acta de nacimiento.

CURP.

Constancia de estudios (si tienen entre 16 y 25 años).

Constancia médica del IMSS, si tienen discapacidad.

Si se quieren registrar a los padres:

Identificación oficial.

Documento que pruebe que dependen económicamente del pensionado (constancia notariada o declaración ante el IMSS).

Si el pensionado vive solo:

Debe pedir la ayuda asistencial del 15%, presentando:

Identificación oficial con foto.

Comprobante de domicilio (no mayor a tres meses).

CURP.

Recomendaciones finales

El aumento no se da de forma automática , hay que solicitarlo.

, hay que solicitarlo. Si un familiar registrado fallece, el aumento por esa persona ya no se aplicará .

. Si se hace el trámite, el aumento comienza a reflejarse al mes siguiente.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.