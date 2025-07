GENERANDO AUDIO...

Foto: Getty Images

La pensión IMSS Ley 73 tendrá un incremento en su pensión mínima garantizada a partir de 2025. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que el nuevo monto será de 9 mil 412 pesos mensuales, con el objetivo de ofrecer mayor estabilidad económica a los jubilados que se encuentran bajo este régimen.

Este ajuste aplicará únicamente para quienes cotizaron al IMSS antes del 1 de julio de 1997, es decir, los afiliados bajo el esquema de la Ley del Seguro Social de 1973. Quienes comenzaron a cotizar después de esa fecha pertenecen a la Ley 97, la cual tiene condiciones y cálculos diferentes para determinar el monto de la pensión.

¿Qué es la pensión mínima garantizada IMSS Ley 73?

La pensión mínima garantizada se otorga a los trabajadores que cumplieron los requisitos legales, pero cuyo ahorro acumulado no alcanza para una pensión mayor. Con este beneficio, el IMSS asegura un ingreso básico para cubrir gastos esenciales tras la jubilación.

Nuevo monto de pensión mínima en 2025

El incremento llevará la pensión mínima a 9 mil 412 pesos mensuales, lo que representa una mejora en la percepción económica de quienes se retiran bajo la Ley 73. Este ajuste comenzará a aplicarse a partir de enero de 2025.

Requisitos para recibir la pensión IMSS Ley 73 en 2025

Para acceder al nuevo monto de pensión mínima garantizada IMSS Ley 73, es necesario cumplir con los siguientes requisitos:

Haber iniciado cotización al IMSS antes del 1 de julio de 1997

Contar con al menos 500 semanas cotizadas (aproximadamente 10 años)

(aproximadamente 10 años) Tener la edad mínima: 65 años para pensión por vejez, o entre 60 y 64 años para cesantía en edad avanzada

para pensión por vejez, o entre para cesantía en edad avanzada Presentar documentación oficial, entre la que destacan: Identificación vigente Estado de cuenta AFORE Cuenta bancaria con CLABE Resolución de pensión emitida por el IMSS



Los jubilados que tengan más semanas cotizadas o un salario promedio más alto podrán recibir montos superiores, ya que el cálculo se basa en estos factores.

Proceso de solicitud y trámite en línea

El trámite para obtener la pensión IMSS Ley 73 puede realizarse en la Unidad de Medicina Familiar correspondiente o a través del portal oficial del IMSS (www.imss.gob.mx). Se recomienda verificar previamente el número de semanas cotizadas y confirmar el régimen de afiliación.