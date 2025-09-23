Pensionados ISSSTE reciben en octubre depósito extra por 2 prestaciones

GENERANDO AUDIO...

Los pensionados del ISSSTE recibirán en octubre el pago simultáneo de dos prestaciones económicas, lo que representa un ingreso adicional al monto habitual de la pensión. Se trata del Bono de Despensa y la Previsión Social Múltiple, que complementan el ingreso de los adultos mayores afiliados al instituto.

Aunque el beneficio aplica de forma general, no todos reciben las mismas cantidades, pues dependen del régimen, salario y años de servicio con los que se haya cotizado.

Dos apoyos extra para pensionados del ISSSTE

El Bono de Despensa y la Previsión Social Múltiple forman parte de la compensación mensual que el ISSSTE otorga a sus beneficiarios.

La despensa (clave 02)

La previsión social múltiple (clave 03)

El primero busca apoyar en la compra de alimentos y productos básicos, mientras que el segundo puede destinarse a distintos gastos del hogar. Estos conceptos se depositan además de la pensión principal (clave 01)

¿Cuándo pagan el depósito de octubre?

De acuerdo con el calendario del instituto, como en cada mes, el depósito se realiza el último día hábil previo al inicio del mes siguiente, que será el 30 de octubre e incluye tanto la pensión como las dos prestaciones adicionales.

Bono de Despensa y Previsión Social Múltiple: reconocimiento al servicio

Ambos apoyos son un reconocimiento a los años de trabajo y aportaciones de los derechohabientes al sistema de seguridad social. Sin embargo, el monto final puede variar de acuerdo con el salario percibido al momento del retiro, el puesto que se ocupaba y el tiempo de servicio.

Requisitos para tramitar la jubilación en el ISSSTE

Quienes buscan iniciar el proceso de retiro ante el instituto deben cumplir con requisitos básicos:

Años de servicio: hombres 30 y mujeres 28

hombres 30 y mujeres 28 Edad mínima: 60 años, aunque en algunos casos puede gestionarse desde los 55. Tras acuerdos sindicales, se congeló en 58 años para hombres y 56 para mujeres

60 años, aunque en algunos casos puede gestionarse desde los 55. Tras acuerdos sindicales, se congeló en Estado laboral: el trabajador debe estar dado de baja del servicio público al momento de la solicitud

