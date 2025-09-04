GENERANDO AUDIO...

Beneficiarios de Pensiones Bienestar que reciben depósito. Foto: Cuartoscuro

Durante septiembre, el Gobierno de México realiza la dispersión de las Pensiones del Bienestar, un apoyo económico destinado a adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres y madres trabajadoras.

Desde el primer día del mes, los depósitos comenzaron a entregarse de manera escalonada y esta semana continúan según la letra inicial del primer apellido.

De acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría del Bienestar, este 4 de septiembre corresponde el pago a las personas beneficiarias cuyo apellido inicia con la letra C.

Montos de las Pensiones del Bienestar en septiembre

Los apoyos federales que se entregan en esta jornada son los siguientes:

Pensión para Personas Adultas Mayores: 6,200 pesos.

6,200 pesos. Pensión para Personas con Discapacidad: 3,200 pesos.

3,200 pesos. Pensión Mujeres Bienestar: 3,000 pesos.

3,000 pesos. Programa para el Bienestar de Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras: 1,650 pesos.

Estos pagos son liberados directamente por el Banco del Bienestar a las cuentas de las y los beneficiarios.

Calendario por apellidos

La entrega de la pensión se organiza por orden alfabético del primer apellido. El proceso comenzó el 1 de septiembre con la letra A y concluirá el 25 de septiembre con las letras W, X, Y y Z.

A: lunes 1

B: martes 2

C: miércoles 3 y jueves 4

D, E, F: viernes 5

G: lunes 8 y martes 9

H, I, J, K: miércoles 10

L: jueves 11

M: viernes 12 y lunes 15

N, Ñ, O: miércoles 17

P, Q: jueves 18

R: viernes 19 y lunes 22

S: martes 23

T, U, V: miércoles 24

W, X, Y, Z: jueves 25

[TAMBIÉN PUEDES LEER: Quiénes recibirán las Pensiones Bienestar y quiénes no en septiembre]

Aviso para nuevos beneficiarios de Pensiones del Bienestar

La Secretaría del Bienestar aclaró que quienes se registraron en agosto aún no recibirán su depósito en este periodo, ya que sus tarjetas del Banco del Bienestar siguen en proceso de entrega.

El Gobierno federal recordó que los programas sociales son de carácter público y no deben usarse con fines políticos o electorales, pues tienen como objetivo garantizar el derecho al bienestar de los sectores prioritarios de la población.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]