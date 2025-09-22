Pensiones del Bienestar: apellidos que cobran del 22 al 25 de septiembre

GENERANDO AUDIO...

Continúa la dispersión de pago de las Pensiones del Bienestar. Foto: Cuartoscuro

Del 22 al 25 de septiembre es la última semana en que se realiza la dispersión de pago correspondiente al bimestre septiembre-octubre 2025 a los beneficiarios inscritos en los programas de las Pensiones del Bienestar.

Calendario de pagos de las Pensiones del Bienestar

Recuerda que la fecha de pago de las Pensiones del Bienestar depende de la inicial del primer apellido. Durante esta semana recibirán el depósito las personas con apellidos que inicien con R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

Lunes 22 de septiembre: R

R Martes 23 de septiembre: S

S Miércoles 24 de septiembre: T, U, V

T, U, V Jueves 25 de septiembre: W, X, Y, Z

¿Quiénes reciben el pago de la Pensión del Bienestar?

Los beneficiarios de cuatro programas del Bienestar recibirán su pago durante esta semana, del 22 al 25 de septiembre.

Las personas inscritas en la Pensión de Personas Adultas Mayores recibirán un pago de 6 mil 200 pesos; quienes forman parte de la Pensión de Personas con Discapacidad les toca el depósito de 3 mil 200.

El depósito de las beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar será de 3 mil pesos. Por último, a los inscritos al Programa de Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras les entregarán mil 650 pesos.

Pensión de Personas Adultas Mayores: 6 mil 200

6 mil 200 Pensión de Personas con Discapacidad: 3 mil 200

3 mil 200 Pensión Mujeres Bienestar: 3 mil

3 mil Programa de Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras: mil 650

¿Dónde se cobra el pago de las pensiones?

El pago se realiza de manera directa, a través de la tarjeta del Banco del Bienestar. Las personas que se registraron en agosto a la Pensión de Personas Adultas Mayores y Mujeres Bienestar aún no recibirán este pago, pues la entrega de sus tarjetas está en proceso.

