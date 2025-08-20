GENERANDO AUDIO...

Foto: Shutterstock

En México, millones de personas que trabajaron durante décadas reciben cada mes un ingreso conocido como pensión. Este apoyo económico es entregado por instituciones como el IMSS y el ISSSTE, y tiene como objetivo garantizar que los adultos mayores cuenten con un dinero seguro para sus gastos diarios una vez que ya no están en la vida laboral activa.

Para el mes de septiembre de 2025, ambas instituciones ya definieron las fechas confirmadas de pago. Se trata de dos días clave en los que los pensionados podrán disponer de su depósito correspondiente.

Pensión IMSS: se paga el 1 de septiembre

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que su pago de pensiones será el lunes 1 de septiembre de 2025. Ese día es hábil (los bancos están abiertos), por lo que las personas podrán ver el dinero en sus cuentas desde temprano.

IMAGEN: IMSS

Consejos para pensionados IMSS:

Revisar el saldo en su banco para confirmar el depósito.

Consultar la página oficial y redes del IMSS para estar al tanto.

Si no aparece el pago, deben acudir a su banco o llamar directamente al IMSS.

Pensión ISSSTE: se adelanta al 29 de agosto

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) también dará el pago de septiembre, pero se adelantará al viernes 29 de agosto de 2025. Esto porque el 1 de septiembre cae en domingo y los bancos no abren ese día.

FOTO: Gobierno de México

Consejos para pensionados ISSSTE:

Mantener actualizados los datos bancarios.

No dar información personal a desconocidos.

Esperar algunas horas si el depósito no aparece de inmediato.

Para dudas, pueden llamar al 55 4000 1000.

¿Quiénes reciben estas pensiones?

Personas jubiladas por edad y tiempo de trabajo.

Pensionados por viudez, orfandad, invalidez o accidente.

Adultos mayores que cotizaron en el IMSS o en el ISSSTE.

¿Se puede tener pensión del Bienestar y del ISSSTE o IMSS?

Sí. La Pensión del Bienestar para Adultos Mayores es un apoyo social que reciben todos los mexicanos de 65 años o más.

Por otro lado, la pensión del IMSS o del ISSSTE se obtiene porque las personas trabajaron y cotizaron durante años.

Esto significa que algunas personas pueden recibir ambas pensiones al mismo tiempo, lo que ayuda a tener más seguridad económica.

En resumen

Pensionados del IMSS → cobrarán el lunes 1 de septiembre de 2025 .

→ cobrarán el . Pensionados del ISSSTE → cobrarán desde el viernes 29 de agosto de 2025.

De esta forma, millones de jubilados y pensionados en México tendrán su dinero disponible para cubrir sus gastos y estar tranquilos al inicio del mes.