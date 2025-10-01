¡Alista monedero y carteras! Pensionados recibirán pago triple en noviembre

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

Buenas noticias para millones de pensionados, pues, en noviembre, recibirán pago triple debido a que se hará el depósito mensual, el aguinaldo y, aquellos que sean beneficiarios de la Pensión del Bienestar, también contarán con ese dinero.

¿Cuáles son los tres depósitos para los pensionados?

Los jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) recibirán el pago correspondiente a noviembre, además, también se les hará un depósito por concepto del aguinaldo y, si son parte de la Pensión Bienestar, también recibirán el monto correspondiente.

Mientras que los jubilados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) recibirán, en noviembre, un pago doble. Ya que, luego de recibir el pago mensual correspondiente al penúltimo mes, estarán recibiendo la primera parte del aguinaldo durante la primera quincena de noviembre.

Tanto los pensionados del IMSS como los del ISSSTE recibirán el pago de la pensión Bienestar en caso de ser parte de los millones de beneficiarios del apoyo del Gobierno Federal para adultos mayores.

¿Cuáles son las fechas en las que los pensionados recibirán los pagos?

Como cada mes, los pensionados del IMSS recibirán el depósito el primer día hábil, que esta ocasión será el lunes 3 de noviembre. Se espera que en esas fechas se cubra también el aguinaldo para millones de pensionados.

Para los que reciben la jubilación del ISSSTE el pago correspondiente a noviembre lo recibirán el 30 de octubre como cada mes. Mientras que la primera parte del aguinaldo se les depositará durante la primera quincena de noviembre.

A esos depósitos se sumará el pago de 6 mil 200 pesos por concepto de la Pensión del Bienestar para aquellos que sean beneficiarios del programa federal. Se espera que las fechas se anuncien próximamente y sigan el calendario como habitualmente se hace.