¿Qué es el Retiro Total por Pensión y Negativa IMSS y cómo se tramita?

Si al retirarte quieres ser tú quien administre el dinero, o invertirlo en algo, puedes pedir a tu afore que te entregue todos los ahorros de tu cuenta individual. Por si aún no lo conoces, en Unotv.com te contamos todo sobre el Retiro Total por Pensión y Negativa IMSS.

Y es que hay ocasiones en que, en vez de recibir mensualmente una cantidad, regularmente menor a los ingresos por el último salario, los trabajadores prefieren recibir la totalidad de su ahorro e invertirlo en algún negocio o propiedad que les redituará más, a manera de pensión.

¿Qué es el Retiro Total por Pensión?

Como ya mencionamos, es un trámite especial en el que renuncias a recibir la pensión que te correspondía, ya sea por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o de tu Afore, y en su lugar pides que te entreguen en una sola exhibición todo lo que ahorraste durante tus años de trabajo. O por el contrario, el instituto es quien te niega la pensión.

De solicitarlo, la Administradora de Fondos para el Retiro (Afore) en la que estás inscrito depositará en tu cuenta bancaria todos los recursos de tu cuenta individual, en un plazo de tan sólo seis días hábiles.

[TE PUEDE INTERESAR: Las 10 respuestas más comunes a tus preguntas sobre el retiro]

Aunque debes recordar que ya no podrás acceder a una pensión en el IMSS o ISSSTE, ni a la pensión mínima garantizada, con la que recibirías mensualmente lo correspondiente al salario mínimo, en caso de no contar con los recursos necesarios al cumplir los 60 años y alcanzar las semanas cotizadas necesarias para retirarte.

¿Cómo se tramita el Retiro Total por Pensión y Negativa IMSS?

Ahora que, si ya te decidiste por esta opción, lo primero que debes asegurarte es que tu cuenta individual esté registrada en una Afore y que además tengas un Expediente de Identificación del Trabajador y que éste esté actualizado con tu identificación oficial y comprobante de domicilio vigentes.

Después, deberás acudir al IMSS y solicitar tu pensión, o en su caso renunciar a ella, con lo que te darán una Negativa de Pensión. Esto también ocurre cuando cotizaste en el Régimen 97 y al cumplir los 60 años no tienes las 824 semanas cotizadas necesarias, o en el Régimen 73 y no tienes las 500 semanas.

Afores tienen una opción para hacer el retiro total de tu cuenta Foto: Shutterstock

En ambos casos, de acuerdo con la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), te entregarán en una sola emisión los siguientes recursos:

Régimen 73 Retiro 97 Infonavit 97 SAR IMSS 92 SAR Infonavit 92

Régimen 97 SAR IMSS 92 SAR Infonavit 92 Excedente de recursos



Mientras que el IMSS asegura que los conceptos por SAR IMSS 92 y SAR Infonavit 92 te los darán hasta cumplir los 65 años.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Una vez hecho esto, acude a la oficina de tu afore y llena la solicitud de retiro total, para lo que te pedirán además los siguientes documentos:

Solicitud de disposición de recursos

Resolución de Pensión o de Negativa de Pensión

Identificación oficial vigente

Credencial para votar

Pasaporte

Cédula Profesional

Cartilla Militar

Documento migratorio

Matrícula Consular

Estado de cuenta bancario con número de Clave Bancaria Estandarizada (CLABE)

Ahora ya sabes cómo pedir el retiro total de tus recursos, en caso de que el IMSS no te apruebe la pensión, mientras que, si cuentas con la edad y las semanas cotizadas, pero no alcanzan tus recursos para cubrir el salario mínimo mensual, puedes aplicar a la pensión mínima garantizada, de no solicitar este retiro.