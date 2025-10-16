Prepara tus documentos: se acerca registro de Pensión para Personas con Discapacidad
La Secretaría de Bienestar informó que el próximo registro de la Pensión para Personas con Discapacidad de 30 a 64 años podría realizarse en octubre de 2025, aunque el inicio del proceso aún no ha sido confirmado oficialmente.
Este programa busca apoyar económicamente a personas en situación de vulnerabilidad antes de que puedan acceder a la Pensión para Adultos Mayores.
De qué trata la Pensión para Personas con Discapacidad
El beneficio consiste en un apoyo económico mensual de 3 mil 200 pesos para quienes cumplan los requisitos y se encuentren en las entidades federativas que han firmado convenios de universalidad con el Gobierno de México.
Actualmente, la pensión se entrega en 24 estados, abarcando tanto localidades urbanas como comunidades indígenas o afromexicanas con alto grado de marginación.
- Baja California
- Baja California Sur
- Campeche
- Chiapas
- Colima
- Ciudad de México
- Estado de México
- Guerrero
- Hidalgo
- Michoacán
- Morelos
- Nayarit
- Oaxaca
- Puebla
- Quintana Roo
- San Luis Potosí
- Sinaloa
- Sonora
- Tabasco
- Tamaulipas
- Tlaxcala
- Veracruz
- Yucatán
- Zacatecas
Requisitos para solicitar la Pensión para Personas con Discapacidad 30 a 64 años
Para realizar el registro, las personas interesadas deberán cumplir con lo siguiente:
- Tener 30 a 64 años de edad. En estados con convenio de universalidad, la edad máxima para recibir la pensión es menor de 65 años
- Acta de nacimiento en original y copia
- Identificación oficial vigente en original y copia (credencial para votar, pasaporte, Inapam o documento que acredite identidad)
- CURP en original y copia
- Comprobante de domicilio con máximo 6 meses de antigüedad, en original y copia
- Certificado o constancia médica que acredite la discapacidad permanente, emitido por una institución pública del sector salud federal, estatal o municipal
En caso de requerir un representante para el registro
Si la persona solicitante no puede acudir personalmente, puede nombrar a un auxiliar que realice el trámite en su representación. Esta persona deberá presentar:
- Identificación oficial vigente
- CURP
- Comprobante de domicilio
- Documento que acredite el parentesco con la persona con discapacidad
Se recomienda preparar todos los documentos con anticipación y estar atento a la confirmación oficial del inicio del registro en la nueva etapa de 2025.
