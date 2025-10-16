Prepara tus documentos: se acerca registro de Pensión para Personas con Discapacidad

GENERANDO AUDIO...

Personas con Discapacidad acceden a un apoyo económico. Foto: Cuartoscuro

La Secretaría de Bienestar informó que el próximo registro de la Pensión para Personas con Discapacidad de 30 a 64 años podría realizarse en octubre de 2025, aunque el inicio del proceso aún no ha sido confirmado oficialmente.

Este programa busca apoyar económicamente a personas en situación de vulnerabilidad antes de que puedan acceder a la Pensión para Adultos Mayores.

De qué trata la Pensión para Personas con Discapacidad

El beneficio consiste en un apoyo económico mensual de 3 mil 200 pesos para quienes cumplan los requisitos y se encuentren en las entidades federativas que han firmado convenios de universalidad con el Gobierno de México.

Actualmente, la pensión se entrega en 24 estados, abarcando tanto localidades urbanas como comunidades indígenas o afromexicanas con alto grado de marginación.

Baja California

Baja California Sur

Campeche

Chiapas

Colima

Ciudad de México

Estado de México

Guerrero

Hidalgo

Michoacán

Morelos

Nayarit

Oaxaca

Puebla

Quintana Roo

San Luis Potosí

Sinaloa

Sonora

Tabasco

Tamaulipas

Tlaxcala

Veracruz

Yucatán

Zacatecas

Requisitos para solicitar la Pensión para Personas con Discapacidad 30 a 64 años

Para realizar el registro, las personas interesadas deberán cumplir con lo siguiente:

Tener 30 a 64 años de edad . En estados con convenio de universalidad, la edad máxima para recibir la pensión es menor de 65 años

. En estados con convenio de universalidad, la edad máxima para recibir la pensión es Acta de nacimiento en original y copia

en original y copia Identificación oficial vigente en original y copia (credencial para votar, pasaporte, Inapam o documento que acredite identidad)

en original y copia (credencial para votar, pasaporte, Inapam o documento que acredite identidad) CURP en original y copia

en original y copia Comprobante de domicilio con máximo 6 meses de antigüedad, en original y copia

con máximo 6 meses de antigüedad, en original y copia Certificado o constancia médica que acredite la discapacidad permanente, emitido por una institución pública del sector salud federal, estatal o municipal

En caso de requerir un representante para el registro

Si la persona solicitante no puede acudir personalmente, puede nombrar a un auxiliar que realice el trámite en su representación. Esta persona deberá presentar:

Identificación oficial vigente

CURP

Comprobante de domicilio

Documento que acredite el parentesco con la persona con discapacidad

Se recomienda preparar todos los documentos con anticipación y estar atento a la confirmación oficial del inicio del registro en la nueva etapa de 2025.

