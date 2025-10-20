Preparan nuevo depósito del programa: Mujeres con Bienestar Edomex 2025

GENERANDO AUDIO...

Mujeres con Bienestar Edomex. Foto: Cuartoscuro

El programa Mujeres con Bienestar es una ayuda del Gobierno del Estado de México que busca apoyar a mujeres que viven en situación vulnerable.

Cada beneficiaria recibe 2,500 pesos cada dos meses y puede acceder también a servicios médicos, asesorías financieras, atención psicológica y descuentos en transporte público.

Este programa está disponible en los 125 municipios del Estado de México y está dirigido a mujeres de 18 a 63 años que no cuentan con seguridad social o viven en condiciones de pobreza.

El objetivo es mejorar su economía y bienestar, combinando el apoyo económico con otros servicios útiles para su desarrollo.

¿Cuándo será el próximo pago de Mujeres con Bienestar 2025?

De acuerdo con el calendario que ha seguido el programa este año, el próximo pago de Mujeres con Bienestar se especula que para el mes de diciembre de 2025 esté hecho.

El último depósito se realizó en octubre, correspondiente al quinto pago del año, por lo que el siguiente sería el sexto y último del 2025.

Aunque el programa no publica un calendario oficial fijo, los pagos se entregan de manera ordenada, dependiendo de la primera letra de la CURP de cada beneficiaria.

A continuación, te mostramos cómo se dividen los grupos de pago:

Grupo Letras de la CURP Grupo 1 A, B, C, D Grupo 2 E, F, G, H Grupo 3 I, J, K, L, M Grupo 4 N, O, P, Q, R Grupo 5 S, T, U, V, W, X, Y, Z

¿Cómo saber si ya depositaron Mujeres con Bienestar?

Las beneficiarias pueden consultar su pago de diferentes formas, todas gratuitas y seguras:

Página oficial: entra a cuenta.mujeresconbienestar.gob.mx e inicia sesión con tu usuario y contraseña.

entra a cuenta.mujeresconbienestar.gob.mx e inicia sesión con tu usuario y contraseña. Aplicación móvil: descarga la app Mujeres con Bienestar disponible para Android.

descarga la disponible para Android. WhatsApp: envía la palabra “Saldo” al número 55 9337 2498 para recibir tu información.

envía la palabra al número para recibir tu información. Teléfono: llama sin costo al 800 953 7771 .

llama sin costo al . Cajero automático: consulta tu saldo con tu tarjeta y NIP (algunos bancos podrían cobrar comisión).

Mantente informada

La Secretaría de Bienestar del Estado de México recomienda seguir las redes sociales oficiales del programa y de Juan Carlos González Romero, titular de la dependencia, para conocer fechas exactas y avisos importantes.

El programa Mujeres con Bienestar continuará durante 2025, ayudando a miles de mujeres mexiquenses a mejorar su calidad de vida con apoyos económicos y servicios que fortalecen su bienestar.