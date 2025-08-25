¿Próximo a jubilarte? Conoce por qué Banco Azteca es tu mejor opción con beneficios y más

Después de toda una vida de trabajo, esfuerzo y compromiso, tu jubilación no es sólo un cierre de etapa, es el inicio de una nueva. Ahora tienes la oportunidad de recibir lo que mereces, con tranquilidad, seguridad y beneficios que te acompañen en lo que está por venir.

Si vas a jubilarte, recibe el futuro que mereces y disfruta tu pensión con beneficios en Banco Azteca que van más allá de un depósito: es un reconocimiento a todo lo que has construido y un impulso para que disfrutes esta nueva etapa con vitalidad, energía y respaldo financiero.

Recibe tu pensión y más: beneficios pensados para ti

Al elegir Banco Azteca para recibir tu pago de pensión del IMSS o ISSSTE, además de recibir una tarjeta de débito aceptada en miles de establecimientos, y con la opción de tener múltiples canales para disponer de tu dinero, como sucursales, cajeros automáticos y una app fácil de usar, obtendrás una serie de ventajas exclusivas que marcan la diferencia:

  • Préstamos y adelantos de pensión.
  • Reembolso por retiro en cajeros automáticos.
  • Un Programa de Asistencias, sin costo, para los pensionados y su pareja.

En el programa de asistencias encontrarás:

  • Asistencia Médica Online y Telefónica, sin límite.
  • Asistencia Psicológica Online y Telefónica, sin límite.
  • Asistencia nutricional Online y Telefónica, sin límite.
  • Asistencia Legal online y telefónica, sin límite.
  • Descuentos Médicos, sin límite.
  • Descuentos en entretenimiento, un usuario sin límite.
  • Estudios de Laboratorio (QS6+BH+EGO+EKG) + (PSA o Mastografía para mayores de 40 años)+Densitometría ósea. Hasta 2 eventos por pareja al año (1 titular , 1 cónyuge). Cobertura máxima: mil pesos por evento.
  • Médico Internista
  • Hasta 2 eventos por pareja al año (pueden distribuirse entre titular y cónyuge).
  • Cobertura máxima: 800 pesos por evento.
  • Médico General a Domicilio. Hasta 2 eventos por pareja al año (pueden distribuirse entre titular y cónyuge). Cobertura máxima: 800 pesos por evento.
  • Ambulancia, un evento al año hasta por mil 500 pesos.

Cabe destacar que se trata de un esquema diseñado para que esta nueva etapa sea cómoda, segura y con acceso a soluciones rápidas cuando las necesites.

¿Cómo recibir tu pensión en Banco Azteca?

Debes de tener una cuenta de Banco Azteca, y contar con un estado de cuenta o contrato de apertura impreso donde aparezca la cuenta clabe.

  • Puedes abrir tu cuenta en una sucursal de Banco Azteca, como sugerencia, que sea de Nómina Azteca Tradicional, pero puede ser la cuenta que uno prefiera.
  • Como último deberás acudir a las oficinas gubernamentales que te correspondan para finalizar el proceso y elegir a Banco Azteca para recibir tu pensión.

Ya tengo banco, pero quiero cambiarme a Banco Azteca para recibir mi pensión

Si ya tienes asignado un banco para recibir tu pensión, también puedes cambiarte a Banco Azteca. El proceso es sencillo.

  • Actualiza tu cuenta CLABE.
  • También necesitarás tu CLABE interbancaria de Banco Azteca: está compuesta por 18 dígitos y puedes identificarla en tu solicitud de apertura o estado de cuenta.
  • El trámite lo haces en la dependencia gubernamental donde recibas tu pensión.

El trámite lo terminas en las oficinas gubernamentales que te correspondan para finalizar el proceso y elegir a Banco Azteca.

Más de 2 mil sucursales para atenderte:

Debes saber que Banco Azteca cuenta con más de 2 mil sucursales con un horario de atención de 9 am a 9 pm los 365 días del año. Lo que significa que siempre tendrás cerca un lugar donde resolver tus trámites, aclarar dudas o disponer de tu dinero.

Si vas a jubilarte, hazlo con la certeza de que recibirás el futuro que mereces. Banco Azteca no sólo gestiona tu pensión, sino que te ofrece beneficios, facilidades y la confianza de una institución que reconoce tu trayectoria y te impulsa a seguir cumpliendo metas.

