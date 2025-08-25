¿Próximo a jubilarte? Conoce por qué Banco Azteca es tu mejor opción con beneficios y más

GENERANDO AUDIO...

Checa todos los beneficios de elegir a Banco Azteca. Foto: Especial

Después de toda una vida de trabajo, esfuerzo y compromiso, tu jubilación no es sólo un cierre de etapa, es el inicio de una nueva. Ahora tienes la oportunidad de recibir lo que mereces, con tranquilidad, seguridad y beneficios que te acompañen en lo que está por venir.

Si vas a jubilarte, recibe el futuro que mereces y disfruta tu pensión con beneficios en Banco Azteca que van más allá de un depósito: es un reconocimiento a todo lo que has construido y un impulso para que disfrutes esta nueva etapa con vitalidad, energía y respaldo financiero.

Recibe tu pensión y más: beneficios pensados para ti

Al elegir Banco Azteca para recibir tu pago de pensión del IMSS o ISSSTE, además de recibir una tarjeta de débito aceptada en miles de establecimientos, y con la opción de tener múltiples canales para disponer de tu dinero, como sucursales, cajeros automáticos y una app fácil de usar, obtendrás una serie de ventajas exclusivas que marcan la diferencia:

Préstamos y adelantos de pensión.

Reembolso por retiro en cajeros automáticos.

Un Programa de Asistencias, sin costo, para los pensionados y su pareja.

En el programa de asistencias encontrarás:

Asistencia Médica Online y Telefónica, sin límite.

Asistencia Psicológica Online y Telefónica, sin límite.

Asistencia nutricional Online y Telefónica, sin límite.

Asistencia Legal online y telefónica, sin límite.

Descuentos Médicos, sin límite.

Descuentos en entretenimiento, un usuario sin límite.

Estudios de Laboratorio (QS6+BH+EGO+EKG) + (PSA o Mastografía para mayores de 40 años)+Densitometría ósea. Hasta 2 eventos por pareja al año (1 titular , 1 cónyuge). Cobertura máxima: mil pesos por evento.

Médico Internista

Hasta 2 eventos por pareja al año (pueden distribuirse entre titular y cónyuge).

Cobertura máxima: 800 pesos por evento.

Médico General a Domicilio. Hasta 2 eventos por pareja al año (pueden distribuirse entre titular y cónyuge). Cobertura máxima: 800 pesos por evento.

Ambulancia, un evento al año hasta por mil 500 pesos.

Cabe destacar que se trata de un esquema diseñado para que esta nueva etapa sea cómoda, segura y con acceso a soluciones rápidas cuando las necesites.

Foto: Especial

¿Cómo recibir tu pensión en Banco Azteca?

Debes de tener una cuenta de Banco Azteca, y contar con un estado de cuenta o contrato de apertura impreso donde aparezca la cuenta clabe.

Puedes abrir tu cuenta en una sucursal de Banco Azteca, como sugerencia, que sea de Nómina Azteca Tradicional , pero puede ser la cuenta que uno prefiera.

, pero puede ser la cuenta que uno prefiera. Como último deberás acudir a las oficinas gubernamentales que te correspondan para finalizar el proceso y elegir a Banco Azteca para recibir tu pensión.

Ya tengo banco, pero quiero cambiarme a Banco Azteca para recibir mi pensión

Si ya tienes asignado un banco para recibir tu pensión, también puedes cambiarte a Banco Azteca. El proceso es sencillo.

Actualiza tu cuenta CLABE.

También necesitarás tu CLABE interbancaria de Banco Azteca: está compuesta por 18 dígitos y puedes identificarla en tu solicitud de apertura o estado de cuenta.

El trámite lo haces en la dependencia gubernamental donde recibas tu pensión.

El trámite lo terminas en las oficinas gubernamentales que te correspondan para finalizar el proceso y elegir a Banco Azteca.

Más de 2 mil sucursales para atenderte:

Debes saber que Banco Azteca cuenta con más de 2 mil sucursales con un horario de atención de 9 am a 9 pm los 365 días del año. Lo que significa que siempre tendrás cerca un lugar donde resolver tus trámites, aclarar dudas o disponer de tu dinero.

Consulta aquí la ubicación de las sucursales.

Conoce más sobre Pensionados Azteca, aquí.

Si vas a jubilarte, hazlo con la certeza de que recibirás el futuro que mereces. Banco Azteca no sólo gestiona tu pensión, sino que te ofrece beneficios, facilidades y la confianza de una institución que reconoce tu trayectoria y te impulsa a seguir cumpliendo metas.