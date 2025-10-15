GENERANDO AUDIO...

La Secretaría de Bienestar anunció que en octubre de 2025 se abrirá el registro de la Pensión Mujeres Bienestar, que entrega 3 mil 200 pesos cada dos meses a personas de 30 a 64 años con discapacidad permanente.

El dinero se deposita directo a la tarjeta del Banco del Bienestar, sin intermediarios

Podrán registrarse hombres y mujeres de 30 a 64 años con discapacidad permanente que vivan en alguno de los 24 estados donde el Gobierno Federal firmó un convenio para entregar esta ayuda.

En los estados sin convenio, también pueden recibir el apoyo quienes vivan en comunidades indígenas, afromexicanas o en zonas con alto o muy alto grado de pobreza.

Estados que participan en el programa

Los estados donde se puede solicitar la pensión son:

Baja California,

Baja California Sur

Campeche

Chiapas

Colima

Ciudad de México

Estado de México

Guerrero

Hidalgo

Michoacán

Morelos

Nayarit

Oaxaca

Puebla

Quintana Roo

San Luis Potosí

Sinaloa

Sonora

Tabasco

Tamaulipas

Tlaxcala

Veracruz,

Yucatán

Zacatecas.

Requisitos para registrarse

Para obtener la Pensión Mujeres Bienestar necesitas llevar los siguientes documentos:

Acta de nacimiento (original y copia).

(original y copia). Identificación oficial vigente (INE, pasaporte o credencial del Inapam).

(INE, pasaporte o credencial del Inapam). CURP en original y copia.

en original y copia. Comprobante de domicilio (no mayor a seis meses).

(no mayor a seis meses). Constancia médica que confirme la discapacidad permanente , firmada por una institución pública de salud.

que confirme la , firmada por una institución pública de salud. Si la persona no puede ir al módulo, puede nombrar a un representante, quien debe llevar su identificación, CURP, comprobante de domicilio y un documento que pruebe el parentesco.

El registro se realizará en octubre de 2025, pero la fecha exacta será anunciada por la Secretaría de Bienestar en los próximos días.

Se recomienda tener listos los documentos y estar atentos a los avisos en los módulos del Bienestar y en las redes oficiales del Gobierno de México.

Un apoyo para mejorar la vida

Con esta pensión, el Gobierno busca apoyar a las personas con discapacidad permanente para que tengan una mejor calidad de vida y más oportunidades.

El programa busca incluir a más personas y reducir las desigualdades que enfrentan en su vida diaria.