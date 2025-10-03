¿Qué jubilados del IMSS e ISSSTE tendrán aumento en pensión para 2026?

GENERANDO AUDIO...

Foto: Shutterstock.

El gobierno federal confirmó que, a partir de enero de 2026, las pensiones de jubilados del IMSS e ISSSTE registrarán un incremento gracias al Fondo de Pensiones para el Bienestar.

¿Qué pensionados del IMSS e ISSSTE recibirán el aumento en 2026?

Este mecanismo está dirigido a quienes:

Cotizaron en el IMSS a partir del 1 de julio de 1997

Están en el régimen de cuentas individuales del ISSSTE desde el 1 de abril de 2007

El fondo busca un complemento económico a las personas trabajadoras cuyo salario sea igual o menor a 17 mil 364 pesos, que equivale al salario mensual promedio registrado en 2024 en Seguro Social, actualizado por la inflación estimada para 2025, a fin de que reciban una pensión igual al 100% de su salario.

¿Cómo funciona el Fondo de Pensiones para el Bienestar?

De acuerdo con la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), el fondo es un fideicomiso público que se integra con aportaciones de diversas instituciones.

Su objetivo es otorgar un complemento solidario a la pensión base de los jubilados, con el fin de garantizarles una vejez digna.

Cada año, el monto máximo será actualizado conforme a la inflación y se aplicará únicamente a quienes reciban una pensión menor al promedio establecido.

El beneficio aplicará de forma gradual y dependerá de la suficiencia del Fondo y de las reglas establecidas por la Secretaría de Hacienda.

Este apoyo se suma a las opciones de retiro vigentes como la pensión garantizada, renta vitalicia y retiro programado.

Con este esquema, el gobierno busca reducir la brecha entre las pensiones de los trabajadores en sistemas de cuentas individuales y quienes cotizaron bajo regímenes anteriores. El aumento en 2026 beneficiará directamente a jubilados del IMSS e ISSSTE, reforzando la política de bienestar y seguridad social.