¿Qué pensionados reciben doble pago en noviembre por el aguinaldo IMSS 2025?

¿Cuándo llega el aguinald IMSS? Foto: Getty Images.

¡Buenas noticias para miles de jubilados! El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) confirmó que durante noviembre de 2025 se realizará el doble depósito correspondiente al pago mensual de pensión y al aguinaldo anual, un beneficio esperado por quienes se retiraron bajo la Ley 73 del Seguro Social.

¿Quiénes recibirán doble pago del IMSS en noviembre?

De acuerdo con la institución, el aguinaldo de los pensionados del IMSS se entregará solo a quienes se jubilaron bajo el régimen de la Ley 73, es decir, a quienes comenzaron a cotizar antes del 1 de julio de 1997 y cumplieron con los requisitos de cesantía en edad avanzada o vejez.

Los pensionados bajo la Ley 97, que cotizan en cuentas individuales administradas por las Afores, no reciben aguinaldo, ya que sus ingresos dependen de los recursos acumulados en su fondo de retiro.

¿Cuánto recibirán los pensionados del IMSS en noviembre?

El aguinaldo equivale a 30 días de pensión, por lo que los beneficiarios obtendrán un mes adicional de pago. Esto significa que en noviembre recibirán dos depósitos:

Pago mensual de la pensión – lunes 3 de noviembre

Aguinaldo equivalente a un mes de pensión base

El monto del aguinaldo varía según el ingreso de cada persona y no incluye asignaciones familiares ni ayudas asistenciales.

Aunque el IMSS aún no ha confirmado la fecha exacta del depósito, se espera que ocurra durante la primera quincena de noviembre, como ha sucedido en años anteriores.

¿Qué hacer si no recibes tu aguinaldo IMSS?

El IMSS recordó que el aguinaldo es un derecho automático, por lo que no es necesario realizar ningún trámite adicional. Sin embargo, en caso de no recibir el pago en la fecha prevista, los beneficiarios pueden comunicarse al número 800 623 2323.

Además, se recomienda verificar el depósito directamente en la cuenta bancaria en la que normalmente se recibe la pensión, ya que el monto puede reflejarse en distintos horarios dependiendo de la institución financiera.