Foto: Getty Images

Los pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que cotizaron bajo la Ley 73 ya tienen definido el monto que recibirán en noviembre y diciembre de 2025: 9 mil 412 pesos mensuales, correspondiente a la Pensión Mínima Garantizada.

De acuerdo con el IMSS, esta pensión equivale a un salario mínimo general vigente en la Ciudad de México, ajustado conforme a la inflación. Cada año, el monto se actualiza con base en el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) que publica el INEGI.

Este beneficio aplica exclusivamente para quienes comenzaron a cotizar antes del 1° de julio de 1997 y cumplen con los requisitos establecidos en el régimen de la Ley 73.

¿Quiénes pueden acceder a la pensión mínima garantizada?

Los requisitos para obtener esta pensión son:

Haber cotizado bajo la Ley 73 del IMSS , es decir, antes del 1 de julio de 1997 .

, es decir, antes del . Contar con al menos 500 semanas cotizadas ante el Instituto.

ante el Instituto. Tener 60 años cumplidos para cesantía en edad avanzada o 65 años para pensión por vejez.

para cesantía en edad avanzada o para pensión por vejez. Contar con un salario base registrado ante el IMSS.

Cumpliendo con estos criterios, los beneficiarios podrán recibir los 9 mil 412 pesos mensuales durante los últimos dos meses del año.

¿Cómo tramitar la pensión mínima garantizada?

Para tramitar esta pensión, el IMSS recomienda seguir estos pasos:

Verificar la elegibilidad en el régimen de la Ley 73. Reunir documentos como identificación oficial, constancia de semanas cotizadas y comprobante de domicilio. Acudir a la oficina del IMSS correspondiente para iniciar el trámite.

Además, el instituto cuenta con una herramienta de simulación de pensión que permite estimar el monto final que podría recibir cada trabajador.

¿Cuánto se pagará en noviembre y diciembre de 2025?

El monto definido por el IMSS para este año, 9 mil 412 pesos mensuales, será el que reciban los pensionados de la Ley 73 durante los meses de noviembre y diciembre de 2025, con los ajustes inflacionarios correspondientes.